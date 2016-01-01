Сам чоловік каже, що просто не помітив пригоду. І йому можна повірити.

Літнього чоловіка затримали литовські поліцейскі при спробі покинути місце ДТП. Після перевірки з’ясувалось, що водієві вже більше сотні років.

12 травня співробітники Ризької патрульної поліції побачили, як водій червоної Мазди, здаючи назад, зіткнувся з припаркованим сірим Mercedes-Benz, після чого продовжив маневр, немов нічого й не трапилось. Поліцейські вирішили, що водій намагається зникнути з місця події.

Читайте також: У Києві водій побив поліцейського битою

Правоохоронці оперативно відреагували на ситуацію, та опинившись поряд побачили, що за кермом Mazda знаходиться дуже літній водій. Чоловік запевнив поліцейських, що не мав наміру тікати з місця аварії, оскільки навіть не помітив, що вона трапилась.

Пильні копи усе ж вирішили скласти протокол про порушення, не роблячи жодних поступок з огляду на вік водія. Чоловіка чекає відповідне правопорушенню покарання.

Також цікаво: 85-річна француженка ганяла по селу зі швидкістю 160 км/год