10 помилок при купівлі авто з пробігом: як не втрапити у пастку і не переплатити

Пропонуємо пройти кілька етапів купівлі вживаного авто, перш ніж остаточно підписати угоду з продавцем. Ці поради від motor.es допоможуть вибрати справді надійне авто та не втратити башато грошей на наступний ремонт.

Не варто вірити лише фото з оголошення

Перший контакт із майбутнім авто зазвичай починається з яскравих фотознімків і привабливого опису. Саме тут і ховається одна з найпоширеніших помилок. Фото не показують слідів корозії, дрібних ДТП, неякісного ремонту чи втомленої підвіски.

Якщо авто знаходиться в іншому місті, не соромтеся просити додаткові фото, відео й документи. Це заощадить час і допоможе відсіяти сумнівні варіанти ще до поїздки.

Історія автомобіля важливіша за слова продавця

Ігнорування історії авто — прямий шлях до юридичних і фінансових проблем. Дані про ДТП, кількість власників, обмеження чи арешти часто не озвучують добровільно. Перевірка за VIN або номером у базах Car Vertical та спеціалізованих сервісах дозволяє зрозуміти, чи збігається реальність з розповідями продавця.

Будь-які розбіжності — привід або для жорстких запитань, або для відмови від угоди.

Поверхневий огляд — ще одна дорога помилка

Навіть якщо авто виглядає охайно, швидкий погляд нічого не дасть. Варто уважно оглянути підкапотний простір, днище, рівномірність фарбування, знос салону та шин. Невеликі на перший погляд дрібниці можуть вказувати на серйозні технічні проблеми.

Якщо немає впевненості у власних знаннях, краще заплатити за професійну діагностику на СТО. Ці витрати часто окупаються ще на етапі торгу.

Відмова від тест-драйву — тривожний сигнал

Автомобіль обов’язково потрібно протестувати на ходу. Коротке коло навколо кварталу — не варіант.

Під час руху стають помітні ривки, сторонні шуми, проблеми з коробкою передач, гальмами чи підвіскою. Якщо продавець уникає тест-драйву або квапить із рішенням — це привід насторожитися.

Не варто переоцінювати роль техогляду

Наявна технічна інспекція (хоча в Україні для легкових авто вона не обов’язкова) не означає, що авто в ідеальному стані. Вона підтверджує лише мінімальні вимоги безпеки. При цьому техогляд не розповість про приховані дефекти, реальні наслідки аварій чи чесність пробігу.

Скручений пробіг усе ще реальність

Маніпуляції з одометром нікуди не зникли. Особливо це стосується імпортованих авто, але й «місцеві» варіанти не застраховані. Реальний пробіг варто звіряти за сервісною історією, рахунками з майстерень і даними техоглядів. Розриви в історії — сигнал до додаткових перевірок.

Перевірити справжній пробіг вживаного авто можна за допомогою сервісу carVertical

Торг без аргументів майже завжди програшний

Емоційний торг рідко працює на користь покупця. Куди ефективніше приходити з фактами: ринковими цінами, списком необхідних ремонтів і реальними витратами на доведення авто до ладу. Це або допоможе знизити ціну, або підтвердить, що варіант не вартий своїх грошей.

Фінансування і гарантії можуть приховувати пастки

Купівля у приватної особи майже завжди означає відсутність гарантії. У салонах вона формально є, але важливо читати умови. Фінансування зі «знижкою» часто маскує високі відсотки чи додаткові платні послуги. Перед підписанням договору всі цифри мають бути зрозумілими.

Підозріло низька ціна — рідко подарунок

Занадто привабливі пропозиції майже завжди мають приховану причину.

Проблемні документи, серйозні технічні несправності або відверті шахрайські схеми — усе це часто ховається за словом «терміново». Жодних передоплат без особистої зустрічі та перевірки документів!

Вартість володіння важливіша за ціну в оголошенні

Остання, але не менш важлива помилка — дивитися лише на ціну покупки.

Страхування, податки, пальне, витрата пального, обслуговування й ремонти формують реальну вартість авто. Дешевий на старті автомобіль може виявитися дорогим у щоденному користуванні.

Висновок

Купівля авто з пробігом не повинна бути лотереєю. Спокій, перевірки, тест-драйв і тверезий розрахунок значно знижують ризики. Краще витратити більше часу на пошук, ніж роками розплачуватися за поспіх.