10 травня центр Києва перекриють для руху

В суботу, 10 травня, у зв’язку з перебуванням в Києві іноземних делегацій та проведенням урочистих і пам’ятних заходів будуть введені тимчасові обмеження руху на окремих центральних вулицях міста. Про це повідомляє КМВА.

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Конкретний час та локації не повідомляються. Вони визначатимуться з урахуванням протоколів безпеки. “Просимо киян та гостей міста ставитись з розумінням та врахувати застереження при плануванні дня”, - сказано у повідомленні.