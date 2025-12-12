12 людей отримають гроші за те, що проїдутьсяя на гігантському хот-дозі по всій Америці

Компанія шукає всього дванадцять людей, яким протягом року платитимуть за те, щоб вони подорожували Америкою за кермом знаменитого Wienermobile — гігантського хот-дога на колесах, який знають у кожному штаті. Ідея цієї роботи проста: люди стають мандрівними амбасадорами бренду. Вони живуть у дорозі, подорожують понад тридцятьма штатами, зупиняються на численних локальних заходах і зустрічаються з тисячами людей, розповідаючи історію бренду, фотографуючись із фанатами та ведучи соціальні мережі.

Керування диво-мобіля — це лише частина обов’язків; насправді це повноцінна PR-позиція з елементами турне, шоу і роботи в польових умовах. Учасники програми проходять спеціальне двотижневе навчання, навчаються працювати з аудиторією та медіа, знімають відео, створюють цифровий контент і представляють компанію на всіх рівнях. Після завершення року їм навіть пропонують можливості продовження кар’єри в екосистемі Kraft Heinz.

Взяти участь можуть лише недавні випускники університетів — у першу чергу ті, хто має освіту в галузі комунікацій, маркетингу або публічних зв’язків. Компанія хоче бачити товариських, креативних та енергійних людей, які здатні спокійно витримати рік постійної подорожі та життя в режимі нескінченного туру. Конкуренція при цьому шалена: щороку приходить понад п’ять тисяч заявок, але місць лише дванадцять. Прийом триватиме до 31 січня 2026 року.

Сам Wienermobile — це окрема історія. Сучасна версія машини має довжину понад вісім метрів, побудована на шасі вантажівки та оснащена потужним V8 від GM. Його склопластиковий кузов формою нагадує хот-дог у булочці, і хоч виглядає він абсолютно карикатурно, на дорозі ця машина викликає безпомилковий захват у всіх, хто її бачить.

Флот Oscar Mayer складається з шести таких автомобілів, які регулярно беруть участь у промотурах, акціях і навіть у гонках — нещодавно один з них з’явився на треку Індіанаполісу, а інший став героєм реклами Subaru Crosstrek Hybrid. Для тих, хто завжди мріяв про пригоди й бажає прожити незвичний рік, керуючи гігантським хот-догом, це, мабуть, найексцентричніша, але водночас абсолютно реальна можливість у США — і шанс, який отримають лише дванадцять щасливчиків.