1500-сильний Xiaomi SU7 Ultra продається на $40 000 дешевше, ніж було оголошено спочатку

Під час презентації моделі в жовтні минулого року, компанія Xiaomi повідомила, що SU7 Ultra коштуватиме 814 900 юанів (112 000 доларів), шо відповідає ціні його ще одного конкурента – Tesla Model S Plaid. Однак, тепер автовиробник повідомив, що новинка доступна за ціною в 72 800 доларів.

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Як зазначає Carscoops, це робить SU7 Ultra приблизно на одну чверть дешевшим за Taycan Turbo GT, який розвиває менше потужності та був повільнішим на Шанхайському автодромі. Модель від китайського техногіганта має три електромотори з загальною потужністю 1547 кінських сил та 1770 Нм крутного моменту.

Водночас електромобілі від Porsche та Tesla можуть похизуватись лише 1034 “конячками”. Нещодавно компанія Xiaomi заявила, що SU7 Ultra пройшов коло Шанхайської міжнародної траси за 2:09.94, перевершивши час Taycan майже на 1,5 секунди.

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Китайський автомобіль розігнався до 323 км/год й, як стверджується, досяг 100 км/год з місця всього за 1,98 секунди. Попри неймовірну потужність модель також має непоганий запас ходу в 630 кілометрів за циклом CLTC. Попри велику кількість активних аеродинамічних елементів та опційному даху з вуглецевого волокна, седан все одно важить 2500 кілограмів.

Щоб водій міг впоратися з такою вагою, шасі оснащено векторним розподілом крутного моменту, двокамерними пневматичними пружинами та карбоновими гальмами. Покупці також можуть встановити пакет Racing, що включає вищезгаданий карбоновий дах, амортизатори Bilstein EVO R, оновлені гальмівні колодки, шини Pirelli P Zero, запасний набір трекових шин P Zero Trofeo RS, ковані 21-дюймові колеса та карбонові накладки задніх колісних арок.

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Цікаво, що за 73 тисяч доларів власники також отримають логотип на капоті з вуглецевого волокна та 24-каратного золота. Очікувано, попит на новинку від Xiaomi дуже високий. Компанія прозвітувала, що через 10 хвилин після дебюту моделі на ринку, майже 7000 людей оформили замовлення.