Завдяки зарядному пристрою нового покоління, електричний седан від Porshe зможе поповнити свої гальванічні "баки" за рекордно малий час.

Автовиробники постійно працюють над вдосконаленням технологій, пов’язаних з електрифікацією транспорту. Поступово зменшується вартість таких авто, ростуть показники автономного пробігу, а цього разу у компанії Porsche заявили про революційну технологію, що дозволить підзаряджати автомобіль у рекордно короткий сток.

Porsche готує прем’єру свого електричного седану Mission E наступного року. Заявлений виробником максимальний пробіг на одній зарядці складатиме 500 км. За останньою заявою голови підрозділу розробки електроніки Уве Міхеля, батареї електромобіля можна буде “дозаправити” приблизно на 80% усього за п’ятнадцять хвилин. Щоправда, зробити це можна буде, скориставшись спеціальним зарядним 800-вольтним пристроєм нового покоління, що розроблено спеціально для цього автомобіля (у майбутньому можливо і для інших електричних моделей марки).

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Знайти подібні зарядні пристрої можна буде у мережі електрозаправних станцій Tesla, де будуть розміщені власні турбо-зарядки Porsche.

А для відновлення працездатності батарей у домашніх умовах власникам Mission E запропонують фірмові “розумні настінні зарядки”, керування якими здіснюється за допомогою додатку для смартфона.

Porsche Mission E буде представлено наступного року

За данними з офіційних джерел, штутгартський конкурент Tesla Model S матиме чималий список можливостей для автономного керування, а також деякі особливі функції, як то оновлення програмного забезпечення через Wi-Fi, завдяки якому, можливо, будуть змінюватись не тільки налаштування “софту”, але й фізичні властивості автомобіля. Так керівник компанії Олівер Блум зазначив у інтерв’ю одному з видань, що “поки що це точно не вирішено, але, цілком ймовірно, що за допомогою бездротової передачі данних можна буде “прокачати” машину. Наприклад, якщо у вас версія потужністью 400 к.с., за допомогою оновлення потужність може бути збільшено до 450 к.с.”

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