17 автомобілів зіткнулися в Каліфорнії через густий туман: фото

Як повідомляє Carscoops, за словами слідчих, у момент аварії водії могли бачити не далі ніж на кілька метрів уперед — видимість коливалася в межах 3–4,5 метра. За таких умов навіть незначна помилка або затримка з реакцією миттєво призводить до ланцюгових зіткнень.

Перша аварія і фатальний вихід з автомобіля

Розслідування вказує на те, що все почалося з зіткнення двох транспортних засобів, які практично “натрапили” одне на одного у тумані. Після удару подружжя, яке перебувало в одному з автомобілів, вийшло на дорогу. Саме цей момент став вирішальним.

Інший автомобіль, що з’явився з густої пелени туману, не встиг загальмувати та збив людей, які перебували на проїжджій частині. Удар був настільки сильним, що жінку відкинуло через огорожу вниз по насипу на кілька метрів. Вона отримала важкі травми. 61-річного чоловіка врятувати не вдалося — його загибель констатували на місці події.

Ланцюгова реакція

Після цього ситуація вийшла з-під контролю. У зоні аварії почали з’являтися нові автомобілі та вантажівка, водії яких не бачили перешкоди до останнього моменту. Внаслідок цього утворилося масштабне скупчення, у якому постраждали понад десяток легковиків і щонайменше одна вантажівка.

На знімках, оприлюднених Каліфорнійським дорожнім патрулем, видно серйозні пошкодження транспортних засобів — деякі з них були зім’яті майже вщент, один легковик опинився практично розчавленим вантажівкою. Серед постраждалих є люди як із незначними травмами, так і з тяжкими ушкодженнями, які потребували негайної госпіталізації.

“Удари не припинялися”

Очевидці описують аварію як серію безперервних зіткнень, що відбувалися буквально з нізвідки. В інтерв’ю журналістам одна з учасниць ДТП, Мелісса Калвер, розповіла, як разом із чоловіком опинилася в епіцентрі хаосу. За її словами, густий туман з’явився раптово, після чого почулися гучні удари, які повторювалися один за одним.

Автомобіль кілька разів зіштовхувався з іншими машинами, а найсильніші удари припали на бік, де сидів її чоловік. Лише згодом стало зрозуміло, скільки транспортних засобів було втягнуто в аварію і наскільки серйозними виявилися наслідки.

Нагадування для водіїв

Після аварії представники дорожньої поліції вкотре звернулися до водіїв із застереженням щодо поведінки за складних погодних умов. У Каліфорнійському дорожньому патрулі наголосили, що поєднання швидкості та густого туману може мати катастрофічні наслідки.

Правоохоронці закликають знижувати швидкість, використовувати ближнє світло разом з протитуманними фарами, збільшувати дистанцію до автомобіля попереду та повністю зосереджуватися на керуванні без будь-яких відволікаючих чинників. За необхідності водіям радять відкласти поїздку до покращення погодних умов.