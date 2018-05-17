В столиці відбудуться велоперегони, через які буде обмежено рух транспорту.

На додачу до перекриття центральних вулиць у зв’язку з проведенням фіналу Ліги Чемпіонів з футболу, автомобілістів у Києві чекає ще одне обмеження руху – через проведення у Києві 19 травня всеукраїнського велодня.

Зранку й до обіду в цей день буде відбуватись велопробіг центральними вулицями Києва. Зокрема, з 9.30 до 11.30 буде закрита для проїзду Європейська площа.

А з 11 ранку до пів-першого обмежать рух на трасі вело змагань, а вони пройдуть по вулицях Володимирський узвіз, Набережно-Хрещатицька, Гаванський міст, вул. Набережно-Рибальська, Північний міст, парк Муромець.



Повна програма події – на сайті організаторів "Велодня".

Нагадаємо схему, як перекрили столицю через великий футбол.