24 власника в одного авто, пробіг у мільйон кілометрів та інші цікаві "рекорди" українських автомобілів

Попри те, що більшість водіїв уникають транспортних засобів зі скрученим пробігом чи історією пошкоджень, автомобілі можуть мати й інші секрети. Деякі моделі часто міняють власників і потрапляють в аварії.

carVertical, компанія, що займається аналітикою даних транспортних засобів, розглянула найекстремальніші випадки на ринку вживаних автомобілів України протягом першої половини 2024 року.

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Реєстрація автомобіля у восьми країнах

Після виїзду з автосалону автомобіль не завжди залишається в країні, де його купили. Вживані транспортні засоби часто експортуються в інші країни, маючи кількох власників за час експлуатації.

Серед авто, перевірених компанією carVertical в Україні, виділялося одне BMW 5 серії, 2011 р. випуску, – воно було зареєстроване у 8 країнах. За ним ідуть Subaru Forester, 2005 р. (7 країн), BMW 3 серії, 2006 р., Audi Q7, 2013 р. і Skoda Octavia 2017 р. — всі з реєстрацією в 6 різних країнах.

BMW 5 серії, 2011 р. Фото: M 93

Попри те, що водії зазвичай міняють автомобілі що кілька років, це стосується не всіх моделей. Рекордсмен цього року — Mercedes-Benz ML класу, 2004 р., з 24 власниками. Також часто змінювали власників Volkswagen Touareg, 2004 р. (20 власників), Seat Altea, 2007 р. (19 власників) і Mercedes-Benz E класу, 2002 р. (19 власників).

«Якщо автомобіль мав багато власників, варто з'ясувати, чому. Зазвичай люди міняють авто кожні 4-6 років, але автомобіль, який продають щороку чи через кілька місяців, може мати серйозні проблеми. Особливо ризикують водії, що купують імпортовані авто, бо відстеження їх власників є непростою справою. Однак, зі зростанням популярності сервісів для перевірки історії автомобіля, цю інформацію можна отримати миттєво», — пояснив Матас Бузеліс, керівник відділу комунікацій carVertical.

Наприклад, розділ «Хронологія» у звіті carVertical містить дані про реєстрацію автомобіля, зміну власника та минулі технічні огляди, що може бути корисним для водіїв, які у пошуках нової машини.

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Ремонт на суму квартири

Майже кожен автомобіль рано чи пізно потрапляє в аварію. Однак деякі моделі більш схильні до аварій, ніж інші. Покупці в Україні знайшли Honda Accord, 2009 р. і BMW 7 серії, 2013 р., що зазнали по 8 ДТП; далі йдуть Volvo V70, 2007 р. (7 аварій), Volkswagen Transporter, 2001 р. (7 аварій) та Lexus RX класу, 2005 р. (6 аварій).

Залежно від серйозності пошкоджень, страхові компанії по-різному оцінюють вартість ремонту. Зазвичай дорожчі моделі вимагають більше витрат на покриття збитків. Якщо авто зазнало кількох аварій, загальний збиток може сягати сотень тисяч або мільйонів гривень. Звіт про історію транспортного засобу містить дані про те, які деталі були пошкоджені.

Найбільша сукупна вартість збитків в Україні була зафіксована для одного BMW 6 серії, 2013 р., склавши 4,8 млн грн — суму, що може дорівнювати вартості квартири в деяких країнах. Далі йдуть Volkswagen Phaeton, 2011 р. та Audi Q7, 2010 р., кожен з яких мав понад 4 млн грн збитків.

BMW 6 серії, 2013 р. Фото BMW



Пробіг скручується на сотні тисяч кілометрів

Українські оголошення з продажу переповнені автомобілями, що проїхали сотні тисяч кілометрів, але жоден із них не може зрівнятися з одним старим Volvo 850, що має на одометрі дивовижні 973 146 км.

З шестизначним числом на одометрі він наближається до моменту скидання значень на нулі. Далі йдуть Renault Trafic, 2014 року з 915 016 км пробігу та Mercedes-Benz Sprinter, 2015 р. з 894 954 км пробігу. Втім, комерційні автомобілі не дивують мільйонним пробігом.

Volvo 850. Фото Highmotor

Продаж авто з великим пробігом за гарну ціну може бути складним, тому нечесні продавці часто зменшують показники одометра, штучно завищуючи ціну транспортного засобу.

Серед транспортних засобів, перевірених в Україні, найбільше скручування пробігу мав Opel Vivaro, 2014 р. — його одометр був скручений на цілих 835 799 км. З великим відривом за ним ідуть Mercedes-Benz Sprinter, 2006 р. зі скрученими 630 575 км та Toyota Land Cruiser, 2012 р. зі скручуванням 505 287 км.

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«Купівля авто з пробігом, скрученим на сотні тисяч кілометрів, створить безліч проблем. Очевидно, що така модель вже не надійна та часто ламатиметься. Питання безпеки також вкрай важливе: автомобіль з таким великим пробігом може бути небезпечним не лише для водія та пасажирів, але й для інших учасників руху», — зазначив Бузеліс.

Методологія

Дослідження carVertical використовує статистичні дані зі звітів про історію транспортних засобів, придбаних користувачами компанії з січня по серпень 2024 р. Дослідження проводилося в 15 країнах, висвітлюючи найекстремальніші випадки в кожній країні.

carVertical працює в 30 країнах, отримуючи дані з понад 900 баз світу — правоохоронних органів, національних/державних реєстрів, фінансових установ та оголошень. Щорічно обробляючи мільйони звітів про історію транспортних засобів, компанія може надавати тенденції, комплексні прогнози та унікальну інформацію про ринок уживаних автомобілів.