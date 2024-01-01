25-річну Acura Integra Type R не змогли придбати за понад $100 тисяч: фото

Як розповідає Carscoops, раніше цього тижня один із цих цінних Acura Integra Type R 2000 року випуску з'явився на аукціоні. Торги сягнули вражаючих 102 989 доларів, але все ж таки угоди не відбулось й автівка залишилась у поточного дилера.

Читайте також: Рідкісний Pontiac GTO з пробігом в 1000 кілометрів продають за $350 000

Даний автомобіль перебуває у власності дилера ще з 2014 року, однак, звіти Carfax свідчать, що до цього у нього був лише одним власник. Це не стандартна Integra, оскільки вона має деякі тюнінговані елементи.

Список оновлень починається з 16-дюймових дисків Mugen, койловерів A'Pexi WS та стійок Mugen як спереду, так і ззаду. Культовий 1,8-літровий мотор Honda B18 було модифіковано випускним колектором Mugen, вихлопною системою, алюмінієвим радіатором шлангами Spoon Sports, новою клапанною кришкою та повітрозабірником ARC.

Також цікаво: Китайський робот-продавець автомобілів виявився трохи тупим

Він працює в парі з оригінальною механічною коробкою передач, що передає крутний момент на передню вісь. Салон автомобіля має сидіння Recaro від Integra Type R з Японії, а також нові легкосплавні педалі.