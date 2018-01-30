Японська компанія офіційно спростувала чутки про те, що випуск лінійки спортивних автомобілів з індексом Z завершено.

Найактивнішим сегментом автомобільного ринку на сьогоднішній день є кросовери, однак компанія Nissan не збирається закривати програму по створенню компактних спорткупе.

Таку інформацію розповсюдило видання Automotive News, посилаючись на заяву одного з топ-менеджерів компанії Філіпа Кляйна. “Ринок таких авто надзвичайно складний, – заявив Кляйн, – І хоча продажі спорткарів скорочуються, ми впевнені, що для автомобілів серії Z місце знайдеться”.

Наразі у світі доступна модель Nissan 370Z, що вперше з’явилась у 2009 році і з того часу лише незначно оновлювалась, останній апгрейд відбувся наприкінці 2017 року. Автомобіль оснащується двигуном V6 об’ємом 3,7 літра, що має потужність у 337 к.с. Мотор комплектується 6-ступеневою “механікою” чи 7-ступеневою автоматичною трансмісією. Випускається також спецверсі моделі від NISMO.

Читайте також: Електромобіль за $10 000 незабаром вийде в маси