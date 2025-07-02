50-річні електричні трактори ще й досі мають попит, хоча давно не випускаються

Нині експерти визнають, що впровадження акумуляторної техніки 50 років тому було активним і дуже перспективним. Особливо в сегменті компактних електричних тракторів. Компанія General Electric побудувала лінійку повністю електричних тракторців з нульовим рівнем викидів, які могли косити траву, розчищати сніг і тихо перевозити спорядження, не витрачаючи не це жодної краплі бензину.

Як пише electrek.co, мініатюрний тракторець Elec-Trak E12 команди розробників підрозділу зовнішнього енергетичного обладнання GE дебютував у 1969 році. І це була не іграшкова, а справжня комунальна машина як для громад, домогосподарств, так і для землевласників. А ще ж були моделі E15, E20...

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З позицій сьогодення, ці машини випередили час. В той період їх можна було вважати інноваційними.

Живлення надходило від системи свинцево-кислотних акумуляторів на 36 В з використанням шести акумуляторів глибокого циклу 6 В, з'єднаних послідовно.

Акумуляторний Elec-Trak E12 1972 року випуску ще й понині возить, косить, оре, дрилює ліс-кругляк і ще багато чого робить в господарстві. Фото: Eben Bayer

Електричний двигун трактора E12 видавав на-гора десь від 1 до 1,5 кінських сил (приблизно від 750 до 1100 Вт). Щоправда, фактична потужність часто фіксувалася вищою при підйомі на пагорби. При цьому кожне лезо в деці косарки мало свій двигун потужністю 1/3 кінської сили.

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Споживачами електричної енергії також були електричні ліхтарі, клаксон, механізм відбору потужності (PTO) і навіть навісне обладнання, як-от фронтальний навантажувач або снігоприбиральна машина.

На одному заряді батареї трактор з косаркою міг викосити траву на трьох гектарах. Додаткова батарея могла збільшити дальність косіння до п'яти гектарів.

Трактору E12 виповнилося 30 років, але з косаркою чи роторною фрезою культиватора він у господарстві незамінний. Фото: Alan Juhnke

Інноваційний Elec-Trak мав попит. Цьому сприяло багато факторів, починаючи від компактних розмірів, гарної продуктивності, доступної ціни та закінчуючи великою кількістю інструментарію до трактора.

Широка інструментальна лінійка робила і робить сьогодні трактор з далеких 1970-х всесезонним і незамінним у господарстві. Фотодобірка з відкритих джерел

GE пропонувала понад 30 електричних навісок, з-поміж яких культиватори, серпасті бруси (зуби), роторні підмітальні машини, мініелектрична ланцюгова пилка тощо.

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За період з 1969 по 1975 рік GE випустила понад 30 000 одиниць Elec-Traks, що не так вже й багато за сучасними стандартами, але дуже респектабельно для тогочасного електричного трактора, який продавався в епоху, коли бензин коштував дуже дешево.

Відреставрована версія акумуляторного трактора E12S з кормовим відвалом на очищенні 10-сантиметрового шару снігу. Фото: Mike Schmitz

Сьогодні в гаражах та хлівах домогосподарств американців ще на ходу є кілька тисяч таких тракторців – живих і працездатних.

Власники замінили батареї на сучасні літій-іонні акумулятори, дехто додав сонячну зарядку, хтось створив на замовлення причепи та інші знаряддя, адаптувавши їх до Elec-Trak.

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Таким чином Elec-Trak — це не химерна частина історії, а доказ того, що акумуляторна техніка була і лишається перспективним напрямком мобільності. Сьогодні людство має просто надолужили згаяне.