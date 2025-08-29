5 позашляховиків, які прослужать щонайменше 15 років

Хочете придбати новий позашляховик, який залишатиметься надійним щонайменше 15 років? Gobankingrates.com опитали автомобільних експертів, і саме ці п’ять моделей найчастіше згадувалися у відповідях.

Читайте також: Топ-10 найбільш популярних позашляховиків 2024 року

Honda CR-V

Якщо вам потрібен надійний сімейний позашляховик із мінімальними витратами на обслуговування, CR-V буде чудовим вибором. Доступний також у гібридних версіях для підвищеної економії пального.

"Honda CR-V залишається бестселером уже понад два десятиліття завдяки своїй надійності, гнучкому інтер’єру та низьким експлуатаційним витратам", – зазначає Зак Шефска, CEO CarEdge. "Це один із найбезпечніших варіантів серед компактних SUV, що рідко потребує ремонту". Не дивно, що Kelley Blue Book поставив CR-V на перше місце серед компактних позашляховиків 2025 року.

Toyota RAV4 Hybrid

Головний конкурент CR-V, RAV4 давно здобув репутацію надійного та доступного сімейного авто. У гібридній версії він пропонує ще кращу ефективність і довговічність.

Карл Родрігес, засновник NX Auto Transport, наголошує: "Довговічність RAV4 напряму пов’язана з його захистом від корозії. Статистично це найнадійніший позашляховик 2025 року. Частка страхових випадків становить лише 9,68% – показник, який вражає". У цьогорічному рейтингу JD Power RAV4 визнано найнадійнішим компактним SUV.

Toyota 4Runner

Для тих, хто шукає справді витривалий позашляховик, 4Runner – ідеальний варіант. Це по суті пікап на рамній основі, замаскований під SUV.

Марк Скірвін, засновник Cash Auto Salvage, ділиться досвідом: "Я щодня бачу старі 4Runner, які продовжують працювати навіть через 20 років. За регулярного обслуговування вони легко долають понад 500 тисяч кілометрів".

Honda Pilot

Серед трирядних позашляховиків Pilot виділяється як безпечний, просторий та надзвичайно надійний.

"Його V6 – один із найнадійніших двигунів у своєму класі", – підкреслює Скірвін. "У нашому автосервісі ми часто бачимо розбиті Chevy Traverse чи Ford Explorer, але Pilot потрапляє туди значно рідше".

Lexus GX 550

Якщо шукаєте розкішний, але водночас витривалий SUV, GX 550 стане найкращим варіантом. Lexus, преміум-бренд Toyota, зберігає той самий рівень якості, але додає більше комфорту та престижу.

"Оновлений Lexus GX поєднує преміальність із серйозними позашляховими можливостями", – пояснює Шефска. "Його вартість обслуговування за перші п’ять років у середньому становить близько $2700 – дуже мало для повнорозмірного SUV класу люкс".

Читайте також: Ford може створити серійний позашляховик на 1000 “коней”

Цей результат підтверджують і Consumer Reports, поставивши Lexus на друге місце за надійністю брендів у 2025 році – навіть вище за саму Toyota.