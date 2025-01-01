719 електросамокатів вкрали у Нідерландах, але чекати їх можна в Україні, Молдові чи Болгарії

В поліції сходяться до думки, що подібні крадіжки не є імпровізацією, їх заздалегідь планують не тільки як вдало здійснити, але і як вигідно збути товар. Це – справжнісінька операція, до якої долучено не один десяток людей по всьому ланцюгу розробленої логістики.

В основному такий товар транспортується за підробленими документами до країн Східної Європи, у тому числі до України, Молдови чи Болгарії, де на таку продукцію попит дуже великий. Не виключено, що якась сотня-друга електросамокатів вже продається на українському ринку.

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Загалом же у вивезеному в невідомому напрямку морському контейнері було 719 елітних самокатів марки Kukirin типу G2 Master в акумуляторному виконанні. Як зазначають європейські ЗМІ, їх пошук триває безрезультатно.

За повідомленням Transport Online, поліція затримала одного підозрюваного, але це поки результатів не дало. Не з’явилися ті легкі байки й на основних європейських ринках.

При цьому в поліції наголошують, що як продаж, так і купівля цих викрадених мінібайків вважається злочином. За підказку, що може навести на слід, оголошена винагорода у розмірі 2500 євро. У конвертації це приблизно 120 250 грн.

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Винагорода доволі висока, вважай, у три рази більше від вартості одного самоката. Він не з дешевих. Скажімо, в Україні за згаданий електричний самокат Kukirin G2 Master з його стандартними двома двигунами просять 39 690 грн.

Але це доволі потужна двоколісна машина. Тут стоять подвійні безщіткові мотори по 1000 Вт та гідравлічна амортизаційна система, великі 10-дюймові позашляхові шини, дводискові гальма. Надійна алюмінієва рама витримує навантаження до 120 кг. Така комплектація зручна як у місті, так і на бездоріжжі.

Акумулятор 52 В 20,8 ампер-години забезпечує дальність ходу до 70 км, що ідеально підходить для щоденних поїздок без частих підзарядок. Покращена система освітлення з 8 LED‑вогнями роби модель безпечною в експлуатації нічною порою.

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Чи потрапили крадені електросамокати до України, ще невідомо. Ймовірно, якщо вони на наш ринок й надійдуть, то ніхто цього афішувати не буде.