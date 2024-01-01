73-річному водієві заборонили керувати автомобілем до 2117 року, проте його це не зупинило

Як зазначає Carscoops, порушники правил дорожнього руху схильні до повторення своїх порушень, як от 73-річний австралієць, якого нещодавно заарештували за водіння, попри те, що йому заборонено сідати за кермо до 2117 року.

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Інцидент стався в Батерсті, Новий Південний Уельс. Поліцейські помітили літнього чоловіка за кермом Subaru Liberty. Під час звичайної перевірки вони виявили, що водія позбавили права керування на тривалий термін й ця заборона продовжується ще на приголомшливі 92 роки.

Згодом правоохоронці з’ясували, що чоловік є систематичним порушником й добре відомий правоохоронним органам, оскільки це був його третій злочин за останні 5 років. Після перевірки й виявлення правопорушення, копи знову затримали чоловіка й доставили його у відділок.

73-річного австралійця звинуватили у “водінні з позбавленням прав”. Крім того, йому видали “повідомлення про конфіскацію номерного знака за керування автомобілем під час періоду позбавлення прав”. Відповідно до закону Нового Південного Уельсу, водіння без прав може призвести до шести місяців ув’язнення, а рецидивістам загрожує до року за ґратами.

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Наостанок, термін заборони на водіння буде збільшено. Цікаво, що навіть до цього останнього правопорушення водію довелося б дожити до 165 років, щоб мати змогу законно керувати автомобілем.