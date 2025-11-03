75% боргів по штрафах за порушення правил дорожнього руху закривають без оплати

Понад 2 млн штрафів за порушення правил дорожнього руху нараховується у Єдиному реєстрі боржників станом на кінець жовтня 2025 року. Загалом на 43% побільшало неоплачених штрафів за порушення ПДР від оголошення «військового стану», повідомляє opendatabot.ua.

75% проваджень закриті, хоча так і не були сплачені. 92% штрафів припадають на чоловіків. Рекордсменом став чоловік з Вінниччини, який наразі має понад тисячу проваджень через борги по штрафах ПДР.

2 009 913 штрафів за порушення правил дорожнього руху зафіксовано наразі в Україні. Це на 6% більше, ніж наприкінці 2024 року. За час повномасштабної війни кількість неоплачених штрафів зросла на 43%.

1,5 млн штрафів за порушення ПДР або 75% від загальної кількості таких проваджень у Реєстрі завершені, хоча й борг «висить» на порушниках — просто у зв’язку з неможливістю стягнути борг з порушника. Таким чином, значна частина неоплачених штрафів і надалі залишається у Реєстрі боржників.

Переважна більшість несплачених своєчасно штрафів — аж 92% — припадають на чоловіків (1,8 млн випадків). Жінки напорушували та не сплатили своєчасно лише у 8% випадків.

Частіше за інших порушують люди у віці від 25 до 45 років (64% або понад 1,28 млн боргів). На водіїв до 25 років припадає 13% штрафів (близько 252 тисяч). Ще 23% (приблизно 469 тисяч) боргів у порушників, старших за 45 років.

Лідером серед порушників залишається Дніпропетровщина — 211,5 тисяч штрафів (11%). Наслідує столиця — 193,7 тисячі (10%), Одещина — 146,9 тисячі (7%), Харківщина — 125,9 тисячі (6%) та Київщина — 106,3 тисячі (5%).

Найменше порушень фіксують на Луганщині — 13,2 тисячі штрафів (0,7%), а також у Тернопільській (1,4%), Херсонській (1,8%), Черкаській (2,3%) та Чернівецькій (2,4%) областях.

Варто зазначити, що у реєстрі зафіксовано справжні рекордсмени з кількості порушень. Абсолютний лідер — 27-річний чоловік із Вінниччини, на якому висить 1056 штрафів. У цьому ж регіоні інший 43-річний водій має 932 несплачені штрафи. У Дніпропетровській області мешкає 42-річний чоловік із 797 штрафами, у Рівненській — 35-річний із 636, а в Сумській — 28-річний із 555.