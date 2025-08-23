88-річний дідусь продав одразу три культові автівки в ідеальному стані: фото

Як пише Carscoops, 88-річний ентузіаст з Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, зберігав колекцію розкішних автомобілів, що складалася з трьох ікон початку 2000-х. Тріо складається з Ferrari 550 Maranello 2000 року випуску, BMW M5 2002 року випуску та Ford GT 2006 року випуску. Вони нещодавно були передані канадському дилеру Silver Arrow Cars для реалізації.

Читайте також: Коли автоцивілка врятує водія: приклади

Попри не дуже презентабельний шар пилу, вони мають ідеальний стан. Про це також свідчать їх одометри – машини майже не використовувались протягом десятиліть. Ferrari 550 Maranello був виконаний у вишуканому синьому кольорі Nart Blue з коричневим шкіряним салоном. Його вік вже становить чверть століття, але він має пробіг лише 908 км. Автомобіль оснащений 5,5-літровим V12 на 485 к.с. й вже відправився до нового власника в Нью-Йорк.

Далі йде BMW M5 E39 2002 року випуску, який часто вважають одним із найкращих спортивних седанів усіх часів. Цей екземпляр подолав лише 6838 км і весь час мав лише одного власника. Він має чорне оздоблення кузова і салону та оснащений 4,9-літровим двигуном V8 потужністю 400 кінських сил в парі з шестиступеневою механікою.

Його також вже продали й відправили до Колорадо. Останнім став Ford GT 2006 року випуску. Вражає те, що автівка навіть не мала реєстрації, а пробіг становить лише 1159 кілометрів. Під капотом - 5,4-літровий двигун V8 з наддувом, що видає 558 к.с. в парі з шестиступеневою МКПП.

Також цікаво: Австралійський фармацевт отримав колекцію спорткарів, обдуривши уряд

Окрім цих трьох авто, в гаражі в американця також є інші класичні моделі: від американських маслкарів до незвичайних колекційних екземплярів, серед яких виділяються такі моделі, як De Tomaso Pantera 1973 року з невеликим пробігом, кілька поколінь Corvette, кілька Bricklin SV-1, Dodge Charger R/T 1970 року, Dodge Viper GTS, Plymouth Prowler і навіть пікап Dodge Ram SRT-10.