В Україні лише 10 тис. кілометрів автомобільних доріг державного призначення із 170 тис. км не потребують ремонту - тобто менше 6%.

При цьому, за даними, наведеними Мінінфраструктури, середній капітальний ремонт 1 км доріг коштує близько 10 млн грн. Відзначається, що найгірші траси державного значення - в Черкаській, Миколаївській, Луганській і Донецькій областях.

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У 2018 році "залатали" вже 4 тис. км автодоріг. Це вдвічі більше, ніж в 2017 році. Витратили при цьому близько 40 млрд грн. Однак навіть при нинішніх темпах робіт для капітального ремонту всіх доріг України, які цього потребують, будуть потрібні десятки років.

Варто відзначити, що в даній статистиці не враховані вулиці та дороги населених пунктів (вони перебувають у відомстві місцевої влади) і дороги місцевого значення. Це - ще приблизно 373 тис. км доріг в сумі.