З 16 грудня найбільші мережеві АЗС України підвищили ціни на бензин і дизельне паливо.

Ціна на бензин "А-95" вперше перевалила за 30 гривень за літр. Зокрема, у мережах ОККО і WOG бензин марки "А-95" продають по 30,49 грн/л. Ціна "А-92" також наближається до 30 гривень і тепер складає 29,49 грн/л. А літр дизельного палива коштує 27,99 гривень.

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Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на моніторинг роздрібного ринку, пише Enkorr.

Зазначається, що подорожчання не є суттєвим. В середньому кожна марка палива здорожчала на 11-12 копійок.

Експерти вважають, що зростання цін на паливо викликало ослаблення гривні до основних світових валют. За минулий тиждень гривня втратила в ціні 2% по відношенню до долара і 2,5% – до євро.

До слова, зростання цін на бензини і дизельне паливо почалося ще з вересня. За цей час пальне здорожчало на 3,5-4 гривні.