З нагоди святкування 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні у Києві відбудеться низка заходів. Отже, є декілька місць у столиці, які автомобілістам в цей день краще не оминати.

В Києві не буде відбуватись масових заходів чи парадів, через які влада перекриватиме вулиці 9 травня. Однак біля деяких монументів та пам’яток можливе скупчення людей, котрі при планування маршруту краще враховувати.

На офіційному сайті КМДА опубліковане повідомлення про проведення урочистої церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата у парку Вічної Слави. Отже, рух вулицею Лаврська та алеєю Героїв Крут може бути ускладнено.

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Окрім того, 9 травня з 11:00 до 17:00 у Національному музеї історії України в Другій світовій війні триватимуть урочистості під назвою “Пам’ятаємо – Перемагаємо!”. Відповідно, рух по вулицям Лаврська та Запечерна може бути ускладненим.

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Також у Гідропарку, парку “Березовий гай” проходитиме патріотичний зліт “День Героя”. Тут з нагоди свята можливі ускладнення руху по Броварському проспекту біля станції метро “Гідропарк”.

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Також на сайті КМДА зазначається, що на час проведення загальноміських заходів буде забезпечено посилену охорону громадського порядку, чергування бригад швидкої (екстреної) медичної допомоги. Тож ретельно дотримуйтесь правил дорожнього руху.