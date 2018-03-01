"Дякую, машина" - можливо, цей вислів скоро стане трендовим. Кілька випадкових людей, що проїхались у автомобілі з автопілотом, почали з нею розмовляти.

Раніше цього місяця підрозділ автономних автомобілів Google – компанія Waymo, оголосила про вихід на дороги загального користування кількох тисяч мікроавтобусів Chrysler Pacifica з системою автоматичного пілотування, для роботи за програмою Early Rider в Феніксі та Арізоні.

Програма Early Rider, що довільно можна перекласти як “перший пасажир”, почала працювати у двох містах США. Через сайт компанії усі бажаючі можуть подати заявку на одноразову поїздку у безпілотному автомобілі. Наразі компанія розмістила на своєму каналі у YouTube відео, зняте з середини цих автомобілів, що показує емоції перших пасажирів.

Реакція людей різна. Хтось з “перших” відчуває себе дивно, інші – радісно переживають поїзду, займаються своїми справами, немов вже давно їздять у безпілотниках, а дехто навіть задрімав. Кілька пасажирів, не змовляючись, сказали “Дякую, машина” у кінці поїздки.

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