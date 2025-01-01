Абсолютно нові Chevrolet Corvette розрізають навпіл в гаражі: в чому причина

Як зазначає Carscoops, щороку дивовижна кількість цілком функціональних автомобілів непомітно розбирається з причин, які мало пов'язані з продуктивністю чи безпекою. Ці автівки їздять як і будь-яка інша модель у бездоганному стані, але їх відправляють на заводи, де їхня доля вирішена.

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Одним із таких прикладів є цей Corvette C8, який зараз розібраний на частини після того, як GM завершила його внутрішнє використання. Наприкінці 2021 року серія торнадо обрушилася на Боулінг-Грін, штат Кентуккі, пошкодивши завод з виробництва Corvette. На той час було зрозуміло, що Chevrolet утилізує більшість постраждалих автомобілів, хоча точний метод залишався загадкою. Тепер в мережу потрапили фотографії процесу. На них показано, як чоловік Брендон Вудлі виконує наказ з утилізації новеньких Corvette.

Вудлі не просто розриває паливні магістралі чи перерізає кабель заземлення; він буквально розпилює ці машини навпіл. Він розповів журналістам, що весь процес може зайняти всього три хвилини, завдяки пилці по металу. Чому хтось не може просто купити обидві половини та отримати справний автомобіль? “Обидві половини можна продати одній особі, але їх не можна легально зібрати докупи. GM фактично видаляє VIN-коди, і автомобіль більше не можна продати”, – каже він.

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Варто зазначити, що такий вид навмисного руйнування не є рідкісним. Автовиробники часто створюють тестові автомобілі для різних цілей. Їм потрібні автомобілі для випробувань, налагодження виробничих процесів, чи краш-тестів, аби переконатися у відсутності проблем. Ці автомобілі рідко мають VIN-номери, тому вони все одно не є легальними для дорожнього руху.