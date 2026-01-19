Абсолютно новий Mitsubishi Pajero, створений з нуля, покажуть вже незабаром

Під час Токійського автосалону президент Mitsubishi Такао Като зробив коротку, але дуже промовисту заяву: у 2026 році компанія запустить новий повнорозмірний позашляховик, повідомляє Carscoops. Формулювання було обережним, однак контекст і нещодавні тизери практично не залишають сумнівів — мова йде про повернення Pajero або щонайменше його ідейного наступника.

Читайте також: Шпигуни помітили новий Mitsubishi Pajero 2026 року під час випробувань

Нещодавній відеотизер показав масивний SUV з рубаними формами та класичними пропорціями, які важко не асоціювати саме з Pajero. Для бренду це символічний крок, адже серійне виробництво моделі завершилось у 2021 році після майже 40 років на конвеєрі.

Без Nissan: Mitsubishi йде власним шляхом

Раніше активно обговорювалась версія, що новий Pajero отримає платформу від Nissan Patrol, адже бренди входять до одного альянсу. Проте японське видання BestCar повідомляє інше: Mitsubishi розробляє новий позашляховик самостійно.

За цією інформацією, в основі моделі лежатиме шасі пікапа Mitsubishi Triton (L200). Це рамна платформа, заточена під бездоріжжя, витривалість та великі навантаження — саме те, чого очікують від Pajero.

Дизель як база

Основним мотором для нового позашляховика може стати 2,4-літровий дизель з подвійним турбонаддувом потужністю 201 к.с. й 470 Нм крутного моменту. За характеристиками це прямий конкурент дизельного Toyota Land Cruiser Prado, який на багатьох ринках використовує 2,8-літровий двигун з аналогічною потужністю.

Також цікаво: Як виглядатиме новий Mitsubishi Pajero: відео

Гібрид також у планах

Mitsubishi серйозно розглядає електрифіковану версію. Найімовірніший сценарій — використання плагін-гібридної системи від Outlander PHEV. У нинішній генерації вона поєднує 2,4-літровий бензиновий двигун, два електромотори й батарею з можливістю заряджання від мережі.

Сумарна потужність системи становить 248 к.с. і до 450 Нм крутного моменту. Втім, для великого та важкого Pajero такої конфігурації може виявитися замало. Не виключено, що Mitsubishi посилить систему або адаптує її під інші навантаження.

Орієнтовна ціна

Офіційних цифр поки немає, але японські медіа прогнозують діапазон цін від 5,5 до 7,5 млн єн, що приблизно становить від 35 до 47 тисяч доларів. Втім, традиційно японські ціни значно нижчі за експортні. Для прикладу, Toyota Land Cruiser у Японії коштує майже вдвічі дешевше, ніж у США. Тож на глобальних ринках новий Pajero може вийти у значно вищому ціновому сегменті.

Читайте також: Mitsubishi представила новий трирядний кросовер, але це не Pajero

Повернення легенди — питання часу

На фоні домінування Land Cruiser та дефіциту “справжніх” рамних SUV, повернення Pajero виглядає більш ніж доречним. Якщо Mitsubishi зможе поєднати класичну прохідність, сучасні технології та адекватну ціну — сегмент отримає дуже серйозного гравця.