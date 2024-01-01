Аграрії щодня відправляють у військо по дві машини

Цього разу отримувачем техніки стали бойові підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади. Їм дісталися уже добре знайомі фургони Volkswagen Transporter. Про цю подію повідомила пресслужба спільноти аграріїв.

За останні десять днів це вже друга партія "Транспортерів", переданих у війська. Тоді до армійців відправили 10 фургонів, на які скинулися грошима й купили аграрії Харківщини та Полтавщини.

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Машини отримали підрозділи бойові підрозділи 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Таким чином тільки за десять днів на підмогу захисникам для транспортно-логістичних операцій, евакуації поранених та інших робіт хлібороби направили 25 вантажних фургонів.

Описувати ці машини немає потреби, оскільки читачі уже десятки разів читали про "течики" та інші версії модельного ряду Volkswagen Transporter.

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За словами очільника Всеукраїнської аграрної ради Андрія Дикуна, сумарно за час повномасштабної війни у війська Сил оборони передано 2552 транспортні засоби.

Якщо врахувати, що від повномасштабного вторгнення вже минуло 1190 днів, то виходить, що тільки ця громадська організація щодоби в середньому давала у війська по 2,1 автомобіля.

Фото: Всеукраїнська аграрна рада