До сих пір Alfa Romeo 156 виділяється в потоці своїм неординарним дизайном і приваблює потенційних фанатів відносно низькою ціною і вражаючими динамічними характеристиками.

Свого часу Alfa Romeo 156 завоювала безліч нагород, найвагомішою з яких стала безпрецедентна перемога в конкурсі "Європейський автомобіль року" у 1998 році. З 56 автожурналистов 40 проголосували за Alfa Romeo 156. Навіть зараз, через 20 років, не всі сучасні автомобілі можуть посперечатися з цією "Альфою" по частині динамічності, керованості і дизайну.

Читайте також: Вибираємо автомобіль в Польщі: кращі сайти для пошуку

Після рестайлінгу 2003 року у Alfa Romeo 156 змінилися фари, бампер, радіаторна решітка і безліч інших дрібниць



В Україні доля Alfa Romeo 156, як і інших автомобілів цього бренду, непроста – відсутність осудноъ маркетингової політики і сервісу призвело до сильної недооціненості бренду. Почасти тому за старі Альфа Ромео 156 на українській реєстрації просять від 3 000 до 8 000 доларів. Схожі варіанти з європейської реєстрацією оцінюються продавцями у 1 000 – 2 500 доларів.



На європейській реєстрації часто пропонуються універсали

Кузов Альфа Ромео 156

Кузов у ранніх версіях (до 2003 року випуску) іржавіє швидко. Якщо автомобіль не був додатково оброблений, ймовірність пошкодження корозією днища, порогів, арок, дверей і кришки багажника дуже висока. Тому перед покупкою 156 потрібно обов'язково оглянути знизу. Відновлення "гнилих" порогів і днища навряд чи має сенс. У запущених випадках вартість зварювальних робіт сягає 400-600 доларів. Додайте до цього витрати на фарбування і бюджет відновлення кузова легко досягне 800 – 1 000 доларів.

Піднявши покриття підлоги в слоні Alfa Romeo 156 часто можна побачити таку сумну картину



Але не варто забувати, що Alfa Romeo 156 автомобіль неабиякий. Імовірність того, що колишні власники машину любили, і душі в ній не тямили, досить висока. Так що, шанс зустріти 156 без слідів корозії все ж є.

Мотори Alfa Romeo 156

Моторна лінійка була досить широкою. Бензинові модифікації мали обсяг від 1,6 л. до 3,2 л. а дизеля випускалися всього в двох варіантах об'єму – 1.9 л. і 2.4 л. але обидва мали декілька різних ступенів форсування.



Версії з топовим 3,2-літровим мотором зустрічаються рідко і коштують чималих грошей



Чотирициліндрові бензинові мотори (1,6 л. 1,8л. і 2,0 л.) для свого часу були вельми технологічними. Кожен з них мав фазорегулятори і був оснащений двома свічками на циліндр. Свічки для цих моторів рекомендують особливі (іридієві) – комплект з восьми штук коштує 80-100 доларів. Часто нехтування регламентом заміни свічок веде до виходу з ладу котушок запалювання і високовольтних проводів.



Рядні 4-циліндрові мотори володіють завидними характеристиками і буйним характером



Є деякі особливості пов'язані із заміною ременя ГРМ (кожні 60 тис км пробігу) і окремого ременя балансирних валів. Для здійснення цієї операції потрібні спеціальні фіксатори (кондуктори). Є вони тільки в автосервісах, які спеціалізуються на Alfa Romeo. Звичайні універсальні СТО в заміні ременів відмовляють, а якщо і беруться, то роблять все "на око" з витікаючими звідси наслідками. Бюджет заміни ременів і роликів на спеціалізованому сервісі досягає 150-300 доларів. Часто попутно доводиться міняти сальники і насос системи охолодження – ще 60-80 доларів, і подушки кріплення двигуна – 30-50 доларів.



Найчастіше причиною стороннього звуку у верхній передній частині двигуна при пробігу близько 200 тис. км. стає фазообертач. Його ціна – 200-250 доларів. За роботу по заміні доведеться віддати ще доларів 80-100 (якщо операція не поєднана з плановою заміною ременів).



Навіть для планової заміни ременя ГРМ потрібна наявність спеціальних фіксаторів розподілвалів



Шестициліндрові V-подібні мотори випускалися в двох варіантах об'єму – 2,5 л. і 3,2 л. Незважаючи на більш складну конструкцію вони відносно надійні і доставляють набагато менше клопоту, ніж їх 4-циліндрові родичі. З характерних несправностей лише течі масла через прокладки клапанних кришок і через сальники колінвала.



Найбільш поширені серед запропонованих Alfa Romeo 156 "на бляхах" дизельні мотори об'ємом 1,9 л. Перші їх модифікації, JTD, з двома клапанами на циліндр, були відносно простими. Крім характерних для всіх дизельних моторів проблем з ТНВД, форсунками і турбіною, інших неприємностей не доставляли.



Восьмиклапанні дизельні мотори непогано себе зарекомендували



Зате наступне покоління цих моторів, в назві яких є словосполучення MultiJet, хоч і мають чудові показники потужності і крутного моменту, проблем доставляють більше. У гонитві за високою літровою потужністю, яку потрібно було поєднувати з більш жорсткими екологічними нормами, італійці змушені були застосовувати сажові фільтри. При солідному пробігу, та при використанні не дуже якісного палива вони забиваються. Міняти їх занадто дорого – найчастіше їх вирізають і потім перепрошивають блок керування двигуном. Але навіть ця процедура обходиться в 150-200 доларів.



Шестнадцатіклапанні дизельні мотори володіють відмінними характеристиками і завидною економічністю, але надійністю не славляться



П'ятициліндрові дизеля, об'ємом 2,4 л. теж пропонуються досить часто. Крім вищезгаданих турбін, ТНВД і форсунок в них часто пробиває прокладку головки блоку. Виною тому конструктивні особливості – довгий блок і нерівномірні теплові навантаження. Заміна прокладки ГБЦ найчастіше закінчується "капіталкою" з бюджетом близько 1000-1300 доларів.

Трансмісія Alfa Romeo 156

Переважна більшість Alfa Romeo 156 обладнана механічною коробкою передач, яка при належному обслуговуванні особливих проблем не доставляє. А ось із зчепленням не все так гладко. Завзятий характер бензинових версій провокує на азартну їзду з активними стартами. Це призводить до прискореного зносу зчеплення. Звичайний його ресурс 60-80 тис км. Конструкція "кошика" особлива – зворотної тяги (вижимний підшипник не натискає на "корзину", а тягне за неї). Комплект зчеплення коштує 120-250 доларів. Вартість роботи по заміні – 80-100 доларів.

Підвіска Альфа Ромео 156

Передня підвіска розрахована на хороші дороги – наші "напрямки" для неї справжнє випробування. Сайлентблоки і кульові опори міняються тільки разом з важелями. Максимальний ресурс – 50-60 тис. км. Вартість заміни всіх важелів, тяг і втулок 400-600 доларів. Сума немаленька, тому деякі "умільці" вдаються до реставрації, що у випадку з верхніми алюмінієвими важелями зовсім не безпечно.

Важелі передньої підвіски рідко виходжують більше 50 тис. км



Задня підвіска досить надійна – без втручань вона виходжує по 100-150 тис. км., А вартість заміни всіх сайлентблоков зовсім не руйнівна – 150-200 доларів.



Рідні пружини і амортизатори (як передні так і задні) служать чимало – 100-150 тис. Після чого вимагають заміни. Бюджет цієї операції 300-400 доларів.



Близько 150-200 тис. км служить рульова рейка, після чого потрібна реставрація вартістю 200-250 доларів.

Задню підвіску простою не назвеш, але в частого втручання механіків вона не потребує



Обірвані троси ручника і б'ють гальмівні диски – наслідок занадто активного і не дуже професійного драйву. Відновлення роботи стоянкового гальма найчастіше обходиться в 100-150 доларів. Ще стільки ж доведеться віддати за заміну передніх гальмівних дисків, які б'ють по керму.

Електрика Альфа Ромео 156

Лихо Alfa Romeo 156 – це електрообладнання. Помилки всіляких датчиків, які регулярно вискокують, діагностуються за допомогою недорогих китайських сканерів (типу ELM327) і спеціального програмного забезпечення. При покупці Alfa Romeo життя обов'язково змусить навчитися цьому на спеціальних тематичних форумах.



Уміння поводитися з подібними приладами прийде відразу після покупки Alfa Romeo 156



Багато несправностей пов'язані з низькою якістю проводки і роз'ємів. Наприклад, часто перегнивають джгути проводів у дверях – перестає працювати центральний замок, склопідйомники або динаміки аудіосистеми. Часто зустрічаються окислені роз'єми датчиків ABS, датчика спідометра, встановленого на коробці передач, роз'єми паливного, насоса, який знаходиться в баку і т.д.

Рекомендації Авто24

Alfa Romeo 156 – дуже самобутній і оригінальний автомобіль. Купувати його можна тільки "по любові". З практичної точки зору він дуже примхливий і дорогий в утриманні. З приводу покупки Alfa Romeo 156 "на бляхах" слід подумати тричі.

Читайте також: Skoda Octavia "на бляхах" - удачный компромисс

Але якщо автомобіль аж надто сподобався, краще звернути увагу на найбагатші комплектації останніх років випуску. Від них згодом простіше позбутися. Фанати марки із задоволенням куплять рідні диски "ромашкою", шкіряний салон і рестайлінгову оптику з бамперами.

Читайте також: Какой автомобиль на еврономерах выбрать: примеры