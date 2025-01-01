Американець викрав пожежну машину та влаштував дербі посеред вулиць міста: фото

Як зазначає Carscoops, пожежники приїхали за викликом невідкладної допомоги до однієї з п’ятиповерхівок, а коли повернулись назад до авто, виявили, що їх пожежну машину викрали. Поки вони були зайняті реагуванням на надзвичайну ситуацію, хтось, очевидно, заскочив всередину та поїхав на викраденій пожежній машині на високій швидкості, завдавши великої шкоди іншим автомобілям, що були припарковані поряд.

Читайте також: Десятки автомобілів скинули зі скелі просто заради розваги: відео

Невдовзі після крадіжки почали надходити дзвінки до служби 911, і перший дзвінок повідомив про наїзд та втечу з місця події, коли пожежна машина врізалася у два припарковані транспортні засоби. Всього за хвилину надійшов ще один дзвінок про пожежну машину, яка “в’їхала у десять припаркованих транспортних засобів”.

Поліцейські відреагували на подію оперативно та виявила ще кілька інших місць аварій. Загалом постраждало 14 припаркованих автомобілів, а пожежна машина – Pierce Enforcer Pumper 2018 року випуску була зовсім розтрощена. Службовий транспортний засіб виведений з експлуатації та арештований як речовий доказ. Однак, підозрюваний втік з місця події пішки й тепер його особу встановлюють. Серед знищених автомобілів можна помітити зокрема, Lexus RX та Chevrolet Camaro.