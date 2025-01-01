Американка заїхала новеньким Ford Bronco Sport у рідкий бетон: позашляховик подолав перешкоду

Незвичайна подія трапилась в Мічигані. Як розповідає Carscoops, цей штат має одні з найгірших доріг в США, тому ремонтні роботи на більшості ділянок шосе – не рідкість. Однак, схоже, для водійки червоного Ford Bronco Sport ремонт дороги став справжньою несподіванкою.

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Як видно з короткого відео, водійка заїхала у зону будівництва, очевидно, не звернувши уваги на попереджувальні знаки. Це виявилося катастрофічним, оскільки кросовер з'їхав з асфальтованої дороги й обидва колеса з боку водія занурились у свіжий бетон.

Зрештою кросовер виїхав назад на асфальт й відео обривається на цьому моменті. Ймовірно, Bronco залишився неушкодженим, якщо водійка здогадалась якомога швидше заїхати на мийку, аби змити бетонну суміш з коліс. Зазначається, що Дорожня комісія округу Окленд у своєму дописі в соціальних мережах описало ситуацію наступним чином: “Це причина №1201, чому будівництво доріг триває вічно!”.

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Цілком можливо, помилка жінки була недешевою чи легкою для виправлення для дорожніх служб. Про вартість повторного ремонту поки що нічого не відомо, але роботи з відновлення покриття 20-кілометрової дороги є частиною проєкту вартістю 5,1 мільйона доларів. Планувалось, що роботу завершать наприкінці літа, але цей інцидент може стати причиною затримки.