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Американка заїхала новеньким Ford Bronco Sport у рідкий бетон: позашляховик подолав перешкоду

Мережею ширяться відео, на якому зафіксовано, як жінка на червоному Ford Bronco Sport їздить по свіжому бетонному покриттю. Вірогідно, вона випадково заїхала на смугу, що ремонтувалась. Позашляховик вибрався з бетонної пастки, але колеса повністю занурились в бетон.
Американка поїхала на Ford Bronco Sport через рідкий бетон: відео - Auto24

Колаж: Carscoops

Данило Северенчук
logo22 червня, 12:15
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Незвичайна подія трапилась в Мічигані. Як розповідає Carscoops, цей штат має одні з найгірших доріг в США, тому ремонтні роботи на більшості ділянок шосе – не рідкість. Однак, схоже, для водійки червоного Ford Bronco Sport ремонт дороги став справжньою несподіванкою.

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Як видно з короткого відео, водійка заїхала у зону будівництва, очевидно, не звернувши уваги на попереджувальні знаки. Це виявилося катастрофічним, оскільки кросовер з'їхав з асфальтованої дороги й обидва колеса з боку водія занурились у свіжий бетон.

Зрештою кросовер виїхав назад на асфальт й відео обривається на цьому моменті. Ймовірно, Bronco залишився неушкодженим, якщо водійка здогадалась якомога швидше заїхати на мийку, аби змити бетонну суміш з коліс. Зазначається, що Дорожня комісія округу Окленд у своєму дописі в соціальних мережах описало ситуацію наступним чином: “Це причина №1201, чому будівництво доріг триває вічно!”.

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Цілком можливо, помилка жінки була недешевою чи легкою для виправлення для дорожніх служб. Про вартість повторного ремонту поки що нічого не відомо, але роботи з відновлення покриття 20-кілометрової дороги є частиною проєкту вартістю 5,1 мільйона доларів. Планувалось, що роботу завершать наприкінці літа, але цей інцидент може стати причиною затримки.

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