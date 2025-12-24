Американські поліцейські отримали Lamborghini Huracan Sterrato, але не використовуватимуть його у погонях

Huracan Sterrato був тимчасово наданий департаменту місцевим дилерським центром Lamborghini Paramus і відразу отримав спеціальну поліцейську ліврею, покликану привертати увагу та стимулювати діалог на складну соціальну тему, пише Carscoops.

QR-код замість сирени

Ключовим елементом оформлення автомобіля став великий QR-код, інтегрований у дизайн кузова. Його можна відсканувати смартфоном, після чого користувач потрапляє до Центру ресурсів з питань алкоголю та наркотиків. Платформа надає цілодобовий доступ до онлайн-навігатора, який допомагає знайти підтримку, консультації та шляхи лікування для людей, що борються із залежністю, а також для їхніх близьких.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ефектний автомобіль як інструмент для руйнування стигми: суперкар привертає увагу, а QR-код перетворює цікавість на корисну інформацію та реальну допомогу.

Не патруль, а робота з громадою

Lamborghini Huracan Sterrato не задіюватиметься у щоденних поліцейських патрулях. Натомість автомобіль з’являтиметься на громадських заходах, молодіжних програмах, благодійних акціях і внутрішніх подіях департаменту. Публічний дебют відбувся 18 грудня під час 37-го щорічного заходу PBA Toy Drive у пожежній частині Клостера, де місцеві жителі змогли побачити незвичний «поліцейський» суперкар наживо.

Автомобіль отримав справжню ліврею у стилі патрульних машин Garfield PD, а також синю світлову панель на даху. За домовленістю з дилером Lamborghini Paramus, Huracan залишатиметься в такому вигляді щонайменше до червня наступного року, забезпечуючи кампанії достатній час для максимального охоплення.

Потенціал, який навряд чи знадобиться

Попри те, що Huracan Sterrato теоретично здатний впоратися з будь-якою швидкісною погонею, його динамічні можливості тут не головні. Втім, піднятий кліренс і повний потенціал суперкара роблять його здатним рухатися не лише асфальтом, а й нерівними дорогами чи сипкими поверхнями — риса, нетипова для класичних Lamborghini. У цьому випадку найпотужнішою “зброєю" автомобіля стала не швидкість, а здатність привертати увагу та запускати розмову про проблему, яка забирає набагато більше життів, ніж будь-які дорожні перегони.