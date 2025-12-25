Американські поліцейські зупинили Санта-Клауса через перевищення швидкості: відео

Як видно з відео з нагрудної камери, оприлюдненого офісом шерифа округу Фултон, пан і пані Клаус цього разу залишили сані з оленями вдома. Подружжя пересувалося звичайним Ford EcoSport. Заступник шерифа, який зупинив авто, був помітно здивований, коли впізнав водія.

Ситуація стала ще кумеднішою, коли Санта одразу ж повідомив, що має дозвіл на приховане носіння зброї. Це зізнання викликало щирий сміх у поліцейського — адже важко уявити, від кого саме Санті міг знадобитися самозахист.

Перевищення без заперечень

Хоча точну швидкість на відео не показують, зрозуміло, що автомобіль рухався швидше дозволених 55 миль на годину (приблизно 89 км/год). Санта не намагався виправдовуватися чи сперечатися: він спокійно вийшов з машини та передав документи. Під час розмови вітер постійно розвівав його довгу білу бороду, додаючи сцені ще більшої святкової абсурдності. Згодом з’ясувалося, що подружжя прямувало на роботу своєї доньки, аби подарувати людям трохи різдвяного настрою.

Фото замість штрафу

На щастя для Санти, зустріч завершилася без штрафу. Заступник шерифа обмежився усним попередженням і порадив зменшити швидкість. На згадку про подію пані Клаус зробила фото, а поліцейський навіть попросив надіслати йому копію електронною поштою. Розійшлися сторони з обопільними побажаннями веселого Різдва — і ще одним доказом того, що навіть Санта іноді може потрапити в невеличкі неприємності, коли свята вже на носі.