Американці масово пересідають на гольф-кари

Після зростання прихильників електровелосипедів, якими жителі міста та передмістя добираються на роботу чи навчання, настала черга маленьких машинок для коротких поїздок по місту чи передмістя.

Близькі родичі гольф-карів – маленькі електромобілі сегмента NEV та низькошвидкісні транспортні засоби LSV непомітно стали популярною альтернативою автомобілям для коротких поїздок. Як пише electrek.co, багато схожих на гольф-кари маленьких машин дозволені для вуличного використання.

Автівки оснащені ременями безпеки, фарами, поворотниками, дзеркалами, камерами заднього виду та обмежувачами швидкості. Така атрибутика дозволяє їм легально їздити на дорогах зі швидкістю до 35 миль/год, тобто приблизно 56 км/год. Звісно, це за умови, що такі транспортні засоби відповідають усім федеральним вимогам і що рухаються з низькою швидкістю.

Зазвичай, такий транспорт використовується в міській та приміській логістиці. Іншими словами, для покупки продуктів, відвезення дітей до школи, поїздки на роботу чи навчання. Це практичніше, дешевше та є справді екологічною альтернативою позашляховикам вагою 2250 кг.

А тут ще й додаткова розкіш у вигляді Г-подібного дивана та столика. Фото: сайт electrek.co

Протягом багатьох років гольф-кари повільно набирали популярність, але пандемія прискорила цю тенденцію. Продажі гольф-карів та LSV різко зросли, оскільки сім'ї шукали безпечний транспорт для активного відпочинку та простий спосіб пересування.

Зараз у містах по всій країні все частіше можна побачити батьків, які везуть своїх дітей до школи або везуть на ньому вантажі.

Однак зростає негативна реакція на збільшення кількості гольф-карів на вулицях. Багато мешканців називають їх «чумою» та скаржаться, що вони займають місце на дорогах, парковках або створюють небезпечні умови. Хоча це трапляється рідко, бувають й серйозні аварії, а кілька трагічних випадків підкреслюють небезпеку змішування маленьких, легких візків із повнорозмірними транспортними засобами.

Критики стверджують, що таким автівкам бракує захисту від зіткнень, як в автомобілів, і вони не завжди підпадають під страхові поліси у разі аварії. Однак на кожного критика знайдеться прихильник, який зазначає, що гольф-кари витісняють автомобілі з доріг, економлять гроші на пальному та не є більш небезпечними, ніж скутери чи електровелосипеди – види транспорту, які вже їздять по дорогах.

Провідні виробники гольф-карів із задоволенням реагують на попит збільшенням продажів та відгукуються на це новими моделями. Компанії EZ-GO, Club Car, WAEV, Kandi та інші виводять на ринок нові моделі, оскільки все більше людей бачать, що їхній наступний електромобіль може коштувати набагато менше, ніж вони очікували.