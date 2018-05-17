Легендарна нестаріюча класика американського автопрому отримала шанс на друге життя, завдяки ательє Shelby. Компанія випустить обмежену серію Mustang. Та ще й абсолютно новий родстер Series 2.

Компанія Shelby American вирішила відродити дві історичні моделі, що за минулі десятиліття стали справжніми іконами. Перша з них фестбек – Ford Shelby GT500 Super Snake 1967 року, другий – родстер Series 2.

Super Snake буде випущено усього10 екземплярів, вони мають позначення, як серія Continuation. Масл-кар оснащено двигуном V8 від Ford GT40 другого покоління, котрий на Super Snake видаває 520 кінських сил. Сам Керолл Шелбі випробовував перший Super Snake, розігнавши автомобіль до 274 км/год, що було рекордом для того часу для машин такого класу.

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Super Snake збудував один з інженерів Shelby, маючи на меті випустити обмежену серію у 50 таких авто. Однак керівництво компанії відмовилось від таких грандіозних планів, порахувавши, що проект вийде надто дорогим – на той час спорткар коштував би $8000, це була дуже висока ціна. Протягом років цей автомобіль існував у єдиному екземплярі і кілька разів переходив з рук у руки – останній раз він був проданий у 2013 році за 1,3 мільйони доларів. Однак тепер компанія вирішила усе ж втілити задум в життя, хоч і не в тих масштабах. Усі десять автомобілів будуть збудовані на базі оригінальних Mustang ‘67 року випуску зі збереженням заводських VIN-кодів та офіційною реєстрацією у базі Shelby. У якості альтернативи замовникам пропонують використати у якості донора оригінальний Shelby GT500 для трансформації його у Super Snake. Кожен екземпляр обійдеться замовникам мінімум у $250 тисяч.

Фото: Ford Shelby GT500 Super Snake 1967 року / Drew Phillips, Аutoblog

Родстер Shelby Series 2 – репрезентує сучасну версію ще однієї знакової для фірми моделі – Shelby Series 1. Компанія називає цей автомобіль наступником Series 1, так би мовити, другим поколінням. Спорткар збудовано “з чистого аркуша”, фірма запевняє, що усі його компоненти створені Shelby самотужки, за винятком кузовів, які розроблялись компанією Wingard Motorsports. Остання відома тим, що кілька років тому випустила невеличку серію Series 1 з кузовами, виготовленими з алюмінію, карбону або титану.

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Як розповіли творці “Другої серії”, автомобіль став на 12 відсотків легшим, ніж оригінал, має покращену підвіску і гальмівну систему, а потужність двигуна виросла більше, ніж удвічі – до вражаючих 800 кінських сил. У якості трансмісії використовується сучасна 5-ступінчата коробка передач.

Компанія планує випускати щороку не більше чотирьох таких автомобілів. Кожен Shelby Series 2 буде унікальним, з особливим інтер’єром і покриттям кузову. Скільки коштуватиме таке задоволення – компанія не розголошує, однак оригінальний спорткар Series 1 1999 року випуску у США коштує не менше 100 тисяч доларів.

Фото: Shelby Series 2 / Drew Phillips, Аutoblog

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