Поки складно уявити собі всі можливості автомобіля від компанії Apple. Напевно він буде обладнаний автопілотом і зможе пересуватися самостійно.

Apple вийде на капіталізацію в два трильйони доларів завдяки своєму бізнесу сервісів, гарнітурі віртуальної (або доповненої) реальності і автомобілю Apple Car, на думку авторитетного аналітика Мін Чі Куо, передає його слова Mac Rumors.

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За словами Куо, AR-гарнітура вийде в світ у 2020 році, а автомобіль Apple випустить приблизно в 2023-2025 роках. Apple Car буде позиціонуватися як "продукт наступної зірки". Машина може зробити таку ж революцію на ринку транспортних засобів, як iPhone в 2007 році на ринку зв'язку.

Аналітик вважає, що в автомобільному секторі є "величезні передумови для змін" і він зараз знаходиться в процесі осмислення нових технологій.

Робота над проектом Titan, програмою автономного автомобіля Apple, виконується з 2014 року, але він страждає від внутрішніх конфліктів та інших проблем. Поки основні зусилля прикладаються для створення спеціального програмного забезпечення для автомобілів без водія.