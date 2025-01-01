Цивільна вантажівка Iveco EuroCarg гасатиме між фронтом та глибоким тилом

Вантажівка стане незамінною в логістиці, в т.ч. з далеким плечем перевезень. Вона доставлятиме з глибокого тилу все необхідне для фронту. Головне, що машина швидка, маневрова і водієві для багатогодинних рейсів буде комфортна що влітку, що взимку.

Згадана громадська організація вже передала у війська понад 80 автомобілів різного призначення та виконання. Нинішнього разу на потреби підрозділу передано автомобіль Iveco EuroCargo 120е28 е5.

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Як йдеться на ФБ-сторінці волонтерів, автомобіль підсилить логістичні спроможності бригади, доставлятиме спорядження, боєприпаси, амуніцію та інші вантажі на одну з ділянок фронту південно-східного напрямку.

Волонтери підшукали для армійців вантажівку з гідроборотом. Це полегшить процес завантаження, вивантаження без залучення додаткового особового складу чи навантажувачів, оскільки на висоту підлоги кузова різноманітні вантажі підійматиме саме базовий гідроборт.

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Переданий у бригаду Iveco EuroCargo 120е28 має 280-сильний дизельний двигун. Це не повнопривідна машина, а звичайна цивільна версія екологічного стандартну Євро-5. Її вантажність сягає 3835 кг, а повна маса машини майже 12 т, до яких не вистачає всього 10 кг.

"Логістика – це складова успіху під час війни. Наш12-тонник здатен впоратися з надвеликими вантажами без залучення іншої техніки. А також доставити їх в будь-яку точку навіть по бездоріжжю. Упевнений: завдяки нашій з вами допомозі захисники зможуть ще краще виконувати бойові завдання", – наголосив керівник «Української команди» Артур Палатний.