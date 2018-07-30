І що з цим робити...

Арнольд Шварценеггер – відомий поціновувач техніки. У його колекції є чимало гарної техніки, у тому числі новенький гіперкар Bugatti Chiron та унікальний електричний Mercedes G-Class. Та Арні любить і справді чоловічі іграшки, як от танк M47 Patton.

На своєму танку колишній губернатор каліфорнії і вічний Термінатор приїхав до іншого пристрастного автолюбителя – Джея Лено. На такій бойовій машині Шварценеггер їздив, коли служив у армії, а пізніше, вже ставши відомим, відшукав списану машину і придбав її для своєї колекції. У ефірі телешоу Make it хлопці як слід розважились і з 50-тонним танком М47, і з легким броньовиком Джея Лено. А “на закуску” Арнольд Шварценеггер, як і годиться термінатору, ефектно розтрощив танком легкову автівку.

Також цікаво: П'яний водій потрощив 36 автівок (відео)