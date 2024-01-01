Aston Martin показав спортивний гібрид Valhalla, який розганяється до 350 кілометрів на годину

П’ять років розробки, і нарешті з’явився середньомоторний гібрид Valhalla з потужністю 1064 кінських сили та максимальною швидкістю 217 миль/год.



Історія походження Aston Martin Valhalla сягає корінням у 2019 рік із концептом AM-RB 003. І лише зараз Aston офіційно представив свій довгоочікуваний середньомоторний суперкар після років чекання, пише Motor1.

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Загальна потужність гібридної трансмісії, що підключається до мережі, становить 1064 кінські сили, що трохи більше, ніж очікувалося раніше. Переважна більшість — 817 к.с. — надходить від 4,0-літрового V-8 з подвійним турбонаддувом, встановленого за головою водія.

Це не просто посилена версія, взята з DBX707. Там є колінчастий вал, який обертає нові поршні та включає систему змащування з сухим картером. Він має індивідуальні розподільні вали та нову систему запалювання. Модернізовані турбокомпресори наповнюють циліндри.

Потужність, що залишилася, надходить завдяки трьом електродвигунам. Один інтегрований з восьмиступінчастою коробкою передач з подвійним зчепленням, служачи в основному стартером і генератором для зарядки акумуляторної батареї. Два інших знаходяться попереду, рухаючи кожне колесо для зчеплення з повним приводом. Двигуни можуть працювати незалежно для розподілу крутного моменту на гоночному треку, або ви можете перейти в режим EV і проїхати 20 км зі швидкістю до 130 км/год. Тільки передні двигуни активні в електричному режимі.

Оскільки все працює разом, Aston Martin каже, що Valhalla досягає 100 км на годину за 2,5 секунди. Тримайте педаль у натиснутому стані, і ви досягнете максимальної швидкості 350 км/год. Ця цифра стала можливою завдяки системі активної аеродинамічної системи автомобіля.

У більшості ситуацій велике заднє антикрило залишається опущеним, щоб зберегти чистий зовнішній дизайн Valhalla. Перейдіть у режим гонки, і він різко підніметься. Передня губа також розширюється, збільшуючи притискну силу до максимуму. Кути крил автоматично регулюються для підтримки цієї сили зі збільшенням швидкості.

Система Integrated Vehicle Dynamics Control (IVC) Aston Martin виконує всі розрахунки та вносить коригування, що включає повне висування крил для пневматичних гальм. IVC також керує підвіскою, рульовим керуванням, гальмами та розподілом крутного моменту, які змінюються між чотирма доступними режимами руху. Тим часом режим перегонів вимикає допомогу для нестримного досвіду. Інші два варіанти – це Спорт+ або Спорт, налаштування за замовчуванням для Valhalla.

Під плавною центральною формою двигуна ховається п’ятиважільна задня підвіска та передня підвіска у стилі F1. Обидві підвіски монтуються на алюмінієві підрамники, які з’єднуються з карбоновим монококом Valhalla. Aston Martin вказує суху вагу 1 654 кг — непогано для гібрида з трьома двигунами AWD.

Шестипоршневі супорти Brembo затискають 16,1-дюймові вуглецево-керамічні диски спереду, офіційно найбільші гальма, які коли-небудь встановлювали на серійний Aston Martin. Чотирипоршневі супорти з 15,3-дюймовими гальмами розташовані ззаду, закріплені болтами за 21-дюймовими колесами. На передній осі диски у 20 дюймів, взуті в шини Michelin Pilot Sport Cup 2, характерні для Valhalla.

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Інтер'єр виглядає досить по-спартанськи порівняно з іншими моделями Aston Martin. Дверцята-метелики відчиняються, відкриваючи море відкритого карбону, і є коротке кермо в стилі F1. Приладова панель фактично являє собою дужку з вуглецевого волокна, яка охоплює всю ширину кабіни, на них встановлено два цифрових дисплея.

Підлога піднята, сидіння відкинуті, щоб втілити відчуття перегонів, а пасажири сидять у агресивних ковшах, кожне з яких має окрему раму з вуглецевого волокна. Але цей автомобіль не позбавлений зручностей, а саме стереосистеми Bowers & Wilkins, обробки алькантарою, супутникової навігації та Apple CarPlay.

Виробництво Aston Martin Valhalla розпочнеться у другому кварталі 2025 року. Ціна не згадується, і в кінцевому підсумку буде виготовлено лише 999 екземплярів.