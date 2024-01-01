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Audi e-tron GT отримав нову базову версію за ціною в понад 100 тисяч євро

Нова базова версія Audi e-tron GT quattro доповнить існуючу лінійку, що складається з версій S e-tron GT, RS e-tron GT та RS e-tron GT performance. Попри статус початкової моделі, новинка має потужність до 585 кінських сил та широкий перелік оснащення.
Audi розширила лінійку e-tron GT новою базовою версією - Auto24

ФОТО: Audi|

Audi e-tron GT quattro

Данило Северенчук
logo13 травня, 13:40
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За словами Audi, e-tron GT quattro має системну потужність 370 кВт (503 к.с.), однак її можна короткочасно збільшити до 430 кВт (585 к.с.) завдяки функції Launch Control. Базова комплектація має батарею ємністю 105 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 622 кілометрів.

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Акумулятор підтримує заряд потужністю 320 кВт. Цього достатньо, аби відновити 285 кілометрів запасу ходу всього за 10 хвилин. До того ж інтелектуальна система quattro дозволяє регулювати крутний момент відповідно до дорожніх умов.

Список оснащення Audi e-tron GT quattro включає восьмипозиційні сидіння водія та пасажира. Водночас спинки сидінь заднього ряду можна скласти, аби збільшити об’єм багажного відділення, що стандартно становить 405 літрів. Переднє багажне відділення має об’єм 77 літрів й здатне вмістити невелику валізу.

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Як і інші моделі GT (S e-tron GT, RS e-tron GT, RS e-tron GT performance), новий e-tron GT quattro також вироблятиметься на заводі Audi в Неккарзульмі. Базову модель вже доступна для замовлення за ціною від 108 900 євро.

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