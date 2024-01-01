Audi e-tron GT отримав нову базову версію за ціною в понад 100 тисяч євро

За словами Audi, e-tron GT quattro має системну потужність 370 кВт (503 к.с.), однак її можна короткочасно збільшити до 430 кВт (585 к.с.) завдяки функції Launch Control. Базова комплектація має батарею ємністю 105 кВт-год, що забезпечує запас ходу до 622 кілометрів.

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Акумулятор підтримує заряд потужністю 320 кВт. Цього достатньо, аби відновити 285 кілометрів запасу ходу всього за 10 хвилин. До того ж інтелектуальна система quattro дозволяє регулювати крутний момент відповідно до дорожніх умов.

Список оснащення Audi e-tron GT quattro включає восьмипозиційні сидіння водія та пасажира. Водночас спинки сидінь заднього ряду можна скласти, аби збільшити об’єм багажного відділення, що стандартно становить 405 літрів. Переднє багажне відділення має об’єм 77 літрів й здатне вмістити невелику валізу.

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Як і інші моделі GT (S e-tron GT, RS e-tron GT, RS e-tron GT performance), новий e-tron GT quattro також вироблятиметься на заводі Audi в Неккарзульмі. Базову модель вже доступна для замовлення за ціною від 108 900 євро.