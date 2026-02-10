Audi готує оновлення для Q4 e-tron — еволюція без гучних заяв

Рестайлінг має зміцнити позиції Q4 у лінійці бренду, особливо після появи технологічно просунутішого Q6 e-tron, повідомляє Auto24. На шпигунських фото Carscoops помітно, що оновлений Q4 Sportback e-tron зберігає знайомі пропорції, однак отримує низку точкових змін.

Спереду з’явилася переглянута декоративна решітка та новий бампер. Нижній повітрозабірник тепер має інший візерунок, а задня частина тепер без напису “e-tron” і декоративних вентиляційних елементів. Також з’явилися нові трикутні акценти на краях заднього бампера та інший дифузор із виразнішими вертикальними секціями. Камуфляж на світлотехніці натякає на оновлені фари й задні ліхтарі. Ймовірно, модель отримає і нові варіанти колісних дисків.

Новий інтер’єр із великими дисплеями

Попередні шпигунські фото салону розкривають повністю нову передню панель із вигнутим окремо встановленим дисплеєм у стилі сучасних моделей Audi. Очікувана конфігурація включає цифрову панель приладів діагоналлю 11,9 дюйма, центральний мультимедійний екран 14,5 дюйма та опційний дисплей для переднього пасажира 10,9 дюйма Таке оновлення має суттєво підвищити відчуття сучасності моделі та покращити взаємодію з електронними системами автомобіля.

Технічні зміни — головний акцент

Audi поки не розкриває деталі силових установок, але очікується модернізація електромоторів, батареї та системи заряджання. Основна мета — підвищити ефективність та збільшення запасу ходу. Для орієнтиру: актуальна версія Q4 e-tron оснащується батареєю ємністю 77 кВт·год і пропонується у двох конфігураціях:

задній привід потужністю 210 кВт (286 к.с.)

повний привід із двома моторами потужністю 250 кВт (340 к.с.)

Запас ходу становить приблизно 415–463 км залежно від версії.

Очікується, що оновлення принесе помітне зростання ефективності без радикальної зміни концепції.

Оновлення, яке має значення

Audi Q4 e-tron не змінює характер, але отримує необхідну технічну еволюцію. Зовнішні правки залишаються стриманими, зате модернізована електроніка, інтер’єр і силова установка мають зробити модель більш конкурентною в сегменті компактних преміальних електрокросоверів.