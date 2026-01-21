Audi гучно представила свій перший болід Формули-1: німці налаштовані серйозно

З моменту оголошення про вхід у Формулу-1 у серпні 2022 року Audi методично готувалася до дебюту за новим технічним регламентом 2026 року. У центрі силових агрегатів у Нойбурзі-ан-дер-Донау майже три роки велися роботи над власним мотором, а паралельно формувалася управлінська команда, повідомляє Auto24.

Проєкт очолив колишній керівник Ferrari Маттіа Бінотто, тоді як на роль керівника команди запросили Джонатана Вітлі з Red Bull. На сцені в Берліні Audi продемонструвала болід R26 — машину з чітко впізнаваною айдентикою бренду. Проте, вірогідно, це лише шоукар, тож справжній болід ми побачимо після початку сезону.

Ліврея виконана у трисекційному стилі: срібний ніс, червоні бокові елементи та чорна кришка двигуна. Загальна концепція перегукується з дизайном, показаним раніше на концепті R26, але тепер срібний колір став глянцевішим, а логотипи Audi зайняли центральні позиції, підкреслюючи статус заводської команди.

Пілоти

Audi заходить у Формулу-1 не з чистого аркуша, а на базі Sauber, яка у 2025 році помітно додала й завершила сезон дев’ятою в Кубку конструкторів із 70 очками. Команда зберегла склад пілотів, зробивши ставку на баланс досвіду та молодості.

Лідером став Ніко Хюлькенберг, який після довгоочікуваного першого подіуму в Сільверстоуні повернувся до статусу одного з найстабільніших гонщиків пелотону. Поруч із ним продовжить виступати Габріель Бортолето — бразилець, який у дебютному сезоні неодноразово демонстрував швидкість і потенціал. Ще до офіційної презентації Audi вже встигла вивести на трасу ранню версію боліда — тестові заїзди відбулися в Барселоні та були присвячені першій обкатці силового агрегата.

Амбіції без обмежень

Під час заходу генеральний директор Audi AG Гернот Дьольнер відкрито окреслив цілі бренду — у планах боротьба за чемпіонський титул до 2030 року. Для Формули-1 це доволі смілива, але не фантастична заява, зважаючи на ресурси концерну та масштаб підготовки. Audi чітко дає зрозуміти, що не має наміру бути статистом у новій ері регламенту.

Інші презентації

Днем раніше американська команда Haas уже встигла показати свою нову ліврею для боліду VF-26 з помітним впливом Toyota Gazoo Racing, що стала їх титульним спонсором. Для них, як і для більшості команд, головне випробування ще попереду, на тестах у Барселоні та Бахрейні.

Фінальну відповідь на запитання, хто краще підготувався до нової епохи Формули-1, ми отримаємо 8 березня в Мельбурні — там Audi вперше вийде на старт поруч із Mercedes, Ferrari та іншими грандами чемпіонату.