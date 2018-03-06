В Женеві відбулась офіційна презентація нової Audi A6. Стали відомі всі технічні та технологічні подробиці.

Нова Audi, як і подобає традиціям бренду, не сильно вирізняться на фоні своїх сусідів по модельному ряду. Навряд чи більшість з нас в потоці машин зможе відрізнити її, скажімо, від старшої сестрички Audi А8. Втім, побудова модельного ряду за принципом матрьошки вже добре себе показала і Audi зовсім не цурається її використовувати.

Салон нової Audi A6 також складно назвати оригінальним. Надто він схожий на Audi А7. Рівень “нашпигованості” технологічним примочками майже космічний. Замість одного великого екрану інженери Audi вирішили встановити два маленьких – верхній для мультимедіа з діагоналлю 10,1 дюйма, а нижній – для керування клімат-контролем діагоналлю 8,6 дюйма.

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Фунціонал автомобіля дозволяє сприймати голосові команди, будувати маршрути, словом, робити все, що вміє звичайний смартфон. Але на додачу Audi A6 має поєднуватись з “хмарою” даних, до якої також під'єднані інші новітні автомобілі марки. Схожа система вже використовується на серійних Porsche, але в нашій країні така функція поки що не працює, бо для ії коректної роботи необхідний швидкісний Інтернет 4G.

Розповідають представники Audi і про функцію автопілоту, що здатен самостійно паркувати автомобіль. Ще одна новація для A6 – задні керовані колеса. Обіцяють для нової Audi A6 і декілька варіантів підвіски, один з яких – пневматика.

Двигунів поки що два - бензиновій 3.0 TFSI потужністю 340 к.с. та дизельний 3.0 TDI з віддачею 286 к.с. Дизель працює з 8-ступінчатою коробкою, бензин с 7- ступінчатою трансмісією. Судячи з усього, лінійка силових агрегатів найближчим часом буде розширюватись. Але скандали, пов’язані з дизельними двигунами, швидше всього змусять компанію направити більше зусиль на гібридні технології.

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