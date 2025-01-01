Audi Q7 конфіскували на кордоні через схильність водія до паління

Свого автомобіля 33-річний мешканець Львівщини позбувся на пункті пропуску "Шегині–Медика". Він хотів перетнути кордон і їхати далі, але далі довелося добиратися на перекладних.

Як йдеться у повідомленні Львівської митниці, під час огляду Audi працівники митниці спільно з працівниками Департаменту СПКЗ Держмитслужби викрили прихований товар. Його розмістили у конструкційних порожнинах.

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В ході огляду зі схованок було витягнуто 436 одноразових електронних сигарет Roqy Flonq. Власник автівки настільки творчо підійшов до приховування контрабандного товару, що доступ до тих закритих "закутків" став можливий лише після демонтажу певних частин автомобіля та власноруч виготовлених пластин.

Фото: Львівська митниця

За цим фактом складено адмінпротокол, відповідно до ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України. За попередньою оцінкою орієнтовна вартість виявлених девайсів становить понад 400 тисяч гривень.

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Усі сигарети вилучено разом з автомобілем. Додому чоловік поїхав на перекладних. Гроші на проїзд у нього були.