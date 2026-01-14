Audi Q9 близький до дебюту: чого очікувати від новинки

Як пише Carscoops, дилери не приховують оптимізму й вважають, що саме цей автомобіль здатен повернути Audi в гру на американському ринку. За словами Тома Макколлума, генерального директора Forbes Todd Automotive Group та чинного голови Національної ради дилерів Audi в США, новий Q9 стане тим самим великим трирядним кросовером, якого бренду давно не вистачало.

Модель запропонують щонайменше у шестимісній конфігурації з капітанськими кріслами, орієнтованій на сім’ї з дітьми, спортивним спорядженням і великим багажем. Q9 буде помітно більшим за Q7, з істотно кращим запасом місця для ніг на третьому ряду та значно більшим багажником. Макколлум зазначає, що це саме той формат, який у США традиційно обирають покупці, віддаючи перевагу Chevrolet Tahoe або Suburban.

Спроба повернути позиції на складному ринку

Чи справді пересічні американські покупці готові перейти на Audi, залишається відкритим питанням — особливо з огляду на те, що Q9 майже напевно буде дорожчим за Q7, стартова ціна якого нині становить близько 62 000 доларів. Втім, потреба в новій моделі для бренду очевидна. У 2025 році продажі Audi в США впали на 16%, склавши лише 164 942 автомобілі. Дилери вважають, що без повноцінного великого SUV змінити ситуацію практично неможливо.

Більше простору і нова платформа

Q9 отримає другий ряд із проходом, більший загальний обсяг багажного відділення та, ймовірно, не лише шестимісну, а й традиційну семимісну конфігурацію. В основі моделі лежатиме платформа Premium Platform Combustion (PPC), яка підтримує широкий спектр силових установок. Йдеться про бензинові двигуни, м’які гібриди, плагін-гібриди, а також системи з подовжувачем запасу ходу. Які саме версії дістануться США — поки невідомо.

Зважаючи на традиційну стратегію Audi, лінійка Q9, імовірно, з часом поповниться версіями S та RS, а також ультралюксовим варіантом з емблемою Horch, орієнтованим на конкуренцію з Mercedes-Maybach GLS. Такий крок логічно вписується в позиціонування Q9 як нового флагмана SUV-лінійки бренду.

Сучасний дизайн замість масивності

Шпигунські знімки прототипів свідчать, що Q9 отримає оновлену дизайнерську мову Audi. Замість громіздких, вертикальних пропорцій Q7 новинка виглядатиме більш стримано й динамічно — із силуетом, близьким до Q5, але у значно більших масштабах. Усе це має допомогти Audi поєднати великі розміри з візуальною елегантністю, що особливо важливо для покупців в США.