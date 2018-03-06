Співпраця автомобільної та авіаційної компанії у сфері створення рішень для таксі дає перші плоди. Концепція літаючого таксі показана на Женевському автосалоні.

Audi і Airbus співпрацювали з Italdesign з метою створення концепції пасажирського безпілотного електричного автомобіля. Концепція складається за системи безпілотних літальних апаратів, яка приєднується до електромобіля - перетворюючи його в літаючий пасажирський таксомотор.

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Airbus вже працює над декількома програмами електричних літаків, включаючи автономний електричний літак VTOL, але тепер вони співпрацюють з Audi і Italdesign, щоб об'єднати це рішення з електромобілями.