Audi відмовляється від RS6 e-tron, бо ніхто не хоче електричних спортивних автомобілів

Як відомо, Audi планувала розширити лінійку RS6 двома різними варіантами: гібридом із підзарядкою від мережі на базі A6 нового покоління та повністю електричним варіантом на базі A6 e-tron. Тепер з’явились чутки, що чекати появу електричної RS6 не варто.

Хоча автовиробник вже проводив випробування прототипів на дорогах загального користування, Top Gear повідомляє, що проєкт RS6 e-tron було закрито. Зазначається, що рішення пов'язане зі слабким попитом на високопродуктивні електромобілі. Таким чином, поточний S6 e-tron потужністю 405 кВт (551 к.с.) завдяки двом електродвигунам, залишається найпотужнішою версією модельного ряду.

Audi S6 e-tron

Він побудований на новітній платформі Premium Platform Electric (PPE), розробленій спільно з Porsche й використовує акумуляторну батарею ємністю 100 кВт-год, яка забезпечує запас ходу до 670 кілометрів. Однак, для поціновувачів швидких моделей Audi є гарні новини.

Німецька компанія готує конкурента для BMW M5 Touring з фірмовим агресивним обвісом, подвійними вихлопними трубами та плагін-гібридною силовою установкою.

За чутками, в ролі її основи може бути V6, або усіма улюблений V8. Вірогідно, гібридний RS6 пропонуватиме золоту середину, поєднуючи продуктивність рівня суперкара з повсякденною практичністю та певними можливостями електромобіля.