Авто для важкохворих людей надійшли в регіони: що це за машини

Дніпропетровщина отримала відразу три автомобілі медичного профілю, що поповнять парк двох лікарень та центру соціальної адаптації. Цю новину поширила Дніпропетровська ОВА.

Машини передано громадам Кам'янського, Криворізького та Синельниківського районів. Скажімо, лікарні Жовтоводської громади Кам'янського району надали Fiat Ducato.

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В її просторому салоні можна перевозити шістьох людей. У нинішньому виконанні конструкція спецмашини з 2,3-літровим дизельним двигуном під 130 "коней" в моторній ніші особлива тим, що для перевезення людей з кріслом колісним вона обладнана спеціальним підіймачем.

Завдяки такій ліфтовій платформі без клопоту та фізичних зусиль проводиться посадка та висадка пасажирів з обмеженнями руху. В салоні для розміщення такого крісла колісного відведено спеціальне місце з атрибутикою кріплення та надійної фіксації.

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"Наша лікарня має пакет НСЗУ, що включає мобільну допомогу паліативним хворим. Це пацієнти з серйозними невиліковними діагнозами, які потребують догляду та підтримки вдома. Таких людей у нас зараз 98. Але, на жаль, їх більшає. Тому така машина нам була дуже необхідна", – ділиться директорка лікарні Жовтоводської громада Наталія Візер.

Були в пакеті й фургони Fiat Doblo 2024 року випуску. Такий автомобіль відправився до Криворізького району Дніпропетровщини, де його буде використовувати один з центрів соціальної адаптації.

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Техніку флагманського партнерства ПРООН і ЄС "EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні" медичні заклади та центри соціальної адаптації вже на нинішньому тижні мають зареєструвати в місцевих Сервісних службах МВС України та ввести в експлуатацію.