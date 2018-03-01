Ford Focus на еврономерах - сильные и слабые стороны автомобиля Форд Фокус первого поколения.

Первое поколение Ford Focus выпускалось с 1998 по 2004 год. Технологически это был достаточно консервативный и доступный автомобиль, что сказалось и на его надежности. Сейчас на нашем рынке предлагаются Focus-ы первого поколения на польской и литовской регистрации ценой от 1200 до 2500 долларов. Для сравнения: за аналогичные автомобили с украинской “пропиской” продавцы просят от 3500 до 7000 долларов.

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Кузов Форд Фокус склонен к коррозии

Кузова у Ford Focus “на бляхах” бывают в разном состоянии. Оно во многом зависит от региона Европы, в котором эксплуатировался автомобиль. Невысокая коррозионная стойкость способствует быстрому уничтожению порогов, арок и днища в сыром прибалтийском климате. Особое внимание стоит уделять номеру кузова – он находиться на полу, в районе кресла переднего пассажира. Часто он бывает поврежден или уничтожен коррозией. Это может повлечь за собой серьезные проблемы с полицией при эксплуатации автомобиля или с таможенниками при пересечении границы.

Ford Focus первого поколения подвержен коррозии

Дизельный двигатель “Фокуса” требует дорогостоящего обслуживания

Наиболее распространенные двигателя для Ford Focus “на бляхах” - дизеля объемом 1,8 л. При качественном и своевременном обслуживании они достаточно надежны, но назвать их простыми нельзя. Необычной является конструкция привода газораспределения – в ней два ремня ГРМ. Нижний ремень связывает коленвал с ТНВД, а верхний ремень отвечает за передачу крутящего момента от ТНВД до распредвала. Ремни нуждаются в замене раз в 150 тыс км. Верхний комплект ремня ГРМ с натяжным роликом стоит 30-60 долларов в зависимости от производителя. Работа по его замене в зависимости от уровня сервиса оценивается в тех же пределах.

Неоригинальный комплект верхнего ремня ГРМ стоит не очень дорого

С нижним сложнее. Комплект со всеми “башмаками” и успокоителями доступен в оригинальном исполнении и стоит около 200 долларов. Работа по ее замене тоже не дешевая – 150 – 200 долларов. Прибавьте к этому еще стоимость сальников и прокладок, которые меняются попутно и бюджет на замену нижнего ремня легко подберется к 400 – 500 долларов. Также попутно обычно меняется помпа, (40 - 80 долларов) ремень навесного оборудования (20 – 40 долларов) и ролики обводного ремня – 40 – 60 долларов.

Комплект ремня привода ТНВД стоит довольно дорого

Традиционной проблемой надувных дизелей является турбонагнетатель. Его нормальный ресурс - около 300 тыс. км. Затем нужна реставрация – от 400 до 600 долларов или замена турбины от 600 долларов. Конечно, за пару сотен долларов можно найти турбину на разборке, но наверняка ее ресурс будет практически исчерпан. Устанавливались на Ford Focus и атмосферные дизеля, но встречаются они довольно редко.

Нормальный ресурс турбины – 250-300 тыс км.

Топливная система тоже имеет слабые места

Топливная система на ранних моторах Focus (которые без common rail) была достаточной надежной и не требовала вмешательств по 300 -400 тыс км. Зато появление системы common rail внесло свои коррективы. ТНВД требует внимания после 250 – 300 тыс. км. Его реставрация обходится в 300 – 400 долларов, но к стоимости этой операции следует добавить также работы по сборке-разборке ременного привода ГРМ (100 - 150 долларов). Также у двигателей с системой common rail из-за низкокачественного топлива периодически возникают проблемы с топливными форсунками – новые оригинальные стоят по 300 долларов за штуку.

Новые оригинальные топливные форсунки стоят по 300 долларов за штуку

Механическая трансмиссия Ford Focus достаточно надежна

Версии с автоматичекими коробками передач у Форд Фокус встречаются крайне редко. Они, как правило, оборудованы бензиновыми моторами. С дизелями чаще сопряжена механическая коробка, которая особых нареканий не вызывает. Лишь изредка возникают проблемы в тросовом приводе переключения передач. Троса предлагаются лишь в оригинальном исполнении и стоят около 200-250 долларов.

Троса привода переключения передач стоят 200-250 долларов

Сцепление служит 100 - 150 тыс км. Цена комплекта сцепления – около 100 долларов, стоимость работ по его замене – 50 - 80 долларов. Демпферный маховик, ресурс которого составляет 200 - 300 тыс. стоит 250 - 300 долларов. Но есть в конструкции сцепления и слабое звено – гидравлический выжимной подшипник. В комплект сцепления он не входит, но менять его желательно при каждой замене сцепления. Стоимость оригинальной детали - около 200 долларов. Неоригинал можно приобрести за 40 – 60 долларов.

Гидравлический выжимной подшипник выходит из строя внезапно, поэтому менять его лучше вместе с комплектом сцепления

Подвеска выдерживает испытание нашими дорогами

Подвеска у Ford Focus первого поколения достаточно крепкая. Тяги и втулки стабилизатора выхаживают по 50 - 80 тыс км. В неоригинале они стоят около 30 - 50 долларов. Но замена втулок предусматривает снятие подрамника – 40 - 80 долларов за работу. Рычаги передней подвески служат по 80 - 100 тыс. км. и стоят около 100 – 200 долларов за пару.

Рычаги передней подвески, в зависимости от производителя, стоят от 100 до 200 долларов за пару

Задняя многорычажная подвеска достаточно надежна и выхаживает 100 - 150 тыс. км без вмешательств. Но переборка задней многорычажки занятие не дешевое. Комплект из шести неоригинальных рычагов стоит около 200 долларов. Работа по их замене 100 – 150 долларов.

Задняя многорычажка достаточно надежна

Передние и задние пружины подвески просаживаются после 250 – 300 тыс км пробега. Неоригинальные пружины, как передние, так и задние, стоят около 40 – 60 долларов за штуку. Задние амортизаторы оцениваются продавцами в 40 – 60 долларов за штуку, а передние четь дороже от 60 до100 долларов за деталь.

На амортизаторах лучше не экономить – устанавливайте детали от известных производителей

Электрика и электроника особых проблем не доставляют

Электрическая часть Ford Focus достаточно надежна. Изредка встречаются окислившиеся разъемы, поврежденные генераторы и сгоревшие моторчики дворников. Электрика двигателя дает сбои редко и легко диагностируется практически любым универсальным сканером. Поэтому к официальному или специализированному сервису Ford Focus не привязан.

Электрика двигателя Ford Focus особых нареканий не вызывает и в случае надобности диагностируется любым универсальным сканером.

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В целом Ford Focus первого поколения с дизельными двигателями - достаточно надежный и выносливый автомобиль. Естественно, он требует своевременного обслуживания, при этом стоимость работ и запчастей не слишком высока. Но стоит учитывать, что большинство экземпляров на полькой или литовской регистрации обладают сильными повреждениями кузова в результате коррозии. К тому же пробег многих из них приближается или даже перевалил через 300 тыс км, а это сулит будущему владельцу довольно существенные расходы.