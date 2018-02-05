В неділю 4 лютого в Києві та багатьох обласних центрах України пройшли масові мітинги за підтримку дешевого розмитнення.

Власники авто на єврономерах, які входять у громадську організацію "АвтоЄвроСила", проїхались колоною через всю столицю України, в тому числі центральною вулицею Хрещатик. За різними підрахунками, в колоні було від 500 до 1200 автомобілів.

Під час мітингу були озвучені такі основні вимоги: доступне розмитнення кожному українцю, відміна фальшивих обмежень Євро 5, відміна обмежень на перепродаж ввезених авто, єдине вікно та спрощення механізму розмитнення, дієвий механізм розмитнення вже ввезених авто.

Цікаво, що мітинг "АвтоЄвроСили" у Києві співпав за місцем та часом з іншою акцією – "Маршем за майбутнє" Міхаела Саакашвілі за відставку президента. Більше того, Саакашвілі напередодні події на своїй сторінці у Фейсбук звинуватив організаторів "АвтоЄвроСили" в тому, що вони взяли гроші в Адміністрації Президента, щоб зменшити потужність його акції. У відповідь очільник "АвтоЄвроСили" надав докази, що запланував акцію набагато раніше, ніж з’явилась інформація про цей марш. Після серії звинувачень "євробляхери" вибачились та повідомили, що вони поза політикою.

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Окрім Києва, власники авто на іноземних номерах зібралися на мітинги в інших містах. Точної кількості міст, де пройшли пробіги, не назвали навіть самі організатори – сказали, що акція відбулася "майже в усіх обласних центрах України".

Під час пробігу представники громадської організації не зустрічалися з представниками влади (тим більше, що це була неділя). Мета акції була в іншому – показати кількість людей, які користуються автомобілями на іноземній реєстрації, продемонструвати їх згуртованість та рішучість боротись за свої права. І це їм вдалося – акції "євробляхерів" були помічені, їх показали у центральних ЗМІ.

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Очільник "АвтоЄвроСили" Олег Ярошевич (на фото) ввечері 4 лютого розказав, що вже на початку тижня звернеться до депутатів Верховної ради з вимогою якнайшвидше розробити, оприлюднити та прийняти проект закону про доступне розмитнення автомобілів. Також він пообіцяв запропонувати свій варіант проекту.

Нагадаємо, що Авто24 розповідали, чого хотіли власники "Євроблях".