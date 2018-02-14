Knightscope K7 по суті є лише камерою відеоспостереження з сигналізацією, що може патрулювати велику територію у автоматичному режимі. Але виглядає пристрій дуже ефектно.

Автономний чотириколісний охоронний комплекс для патрулювання Knightscope K7 – це, звісно, ще не робокоп, але схожий на перший крок до його створення.

Вага пристрою – 350 кілограмів. Робот оснащений 4 колесами, що дозволяють використовувати його на багатьох типах поверхні, причому додаткову мобільність та маневреність забезпечує функція розвороту колес. Мобільний охоронний комплекс обладнано лідаром, сонаром, GPS, термочутливою камерою, модулями розпізнавання номерних знаків та виявлення людей. Призначення Knightscope К7 – виявлення злочинів та запобігання їх скоєнню.

Компанія Security Knightscope Inc. вже активно розповсюджує дві моделі попередників K7 – автономні комплекси охорони К3 та К5. Ці пристрої не мають таких переваг мобільності, як К7, але виконують ті ж функції, що й новітня модель. Наразі корпорація бачить застосування своїх пристроїв на території паркінгів, сонячних та вітряних електростанцій, аеропортів та в’язниць.

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