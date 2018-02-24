Чим хороші корейські автомобілі, відразу і не сказати – якихось виняткових, тільки їм притаманних ознак ніби як і немає. Але чому тоді саме вони займають перші рядки в українських рейтингах продажів?

Про те, чим хороші корейські автомобілі, найкраще розпитати їхніх власників, і зробити це нескладно – ці машини у нас в числі найпопулярніших. Але ми постараємося також заручитися інформацією від неупереджених джерел.

Ще не так давно серед автомобілістів існувала думка, що Hyundai, Kia, SsangYong, Daewoo і Samsung – це свого роду золота середина між досконалими, але дорогими “німцями” з “японцями” і доступними китайськими машинами.

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Однак останні десять-дванадцять років показали, що корейський автопром створив власний, більш високий сегмент, однозначно успішний і як виявилося, затребуваний в абсолютно різних країнах – наприклад, таких несхожих, як США і Україна.

Харизматичний, часом по-східному химерний дизайн – одна з фірмових рис автомобілів корейскьіх марок. Проте, все частіше корейці запрошують у свої дизайн-студії європейських стилістів.

Перш за все, “корейці” давно вже заробили репутацію надійних і довговічних. Конструктивно вони сучасні, але при цьому інженери-творці, схоже, навмисне уникають складних систем, що можуть знизити надійність і привести до подорожчання моделей. І нічого дивного, адже корейці послідовно йдуть до своєї мети по завоюванню світового ринку, і першими пунктами їхнього плану була саме технічна надійність. При цьому провальні моделі в лінійках корейських виробників давно вже не зустрічаються – завдяки тому, що компанії все ще вважаються молодими, і продовжуючи активну боротьбу за збільшення частки на ринках, ретельно прораховують кожну новинку. Корейські моделі часто можно побачити на перших місцях у рейтингах надійності різних світових дослідників.

Сьогодні корейські автомобілі складають не лише на батьківщині, а й у Європі – настільки великий попит на них у Старому Світі.

За ціною корейські автомобілі хоча і не назвеш геть дешевими, але вони справді помітно дешевше багатьох шанованих конкурентів в подібній комплектації. Інтер'єри може і не претендують на статус зразка стилю, але часто вони досить виразні. Підгонка деталей здебільшого заслуговую на повагу.

Слід похвалити корейські марки за енергійний маркетинг. Вони швидко реагують на кон'юнктуру, пропонуючи нові моделі в актуальних сегментах – кросовери різних класів, купе, преміум-седани і навіть гібриди з електромобілями. Природно, все це розмаїття є доступним і для нашого споживача.

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Багатьох покупців в нашій країні приваблює дизайн корейських автомобілів – як мінімум самобутній, часом наївний, а часом дійсно яскравий. Силові агрегати “корейців” зазвичай мають добре збалансований набір характеристик. Нехай вони не особливо економічні і не особливо динамічні, але вони безпроблемні і досить довговічні. Прийнято вважати, що корейські виробники поки що не навчилися налаштовувати підвіску легковиків так, як це роблять німці і японці. Але цей стереотип конструктори почали ламати в своїх останніх моделях.

На деяких багатих ринках корейські моделі мають честь носити японські та американські бренди.

Ще один цікавий момент: в різних країнах світу окремі корейські авто можна зустрінути під іншою, аж ніяк не корейською маркою – наприклад, моделі Daewoo свого часу продавалися також під американськими брендами Buick та Chevrolet, під японським Suzuki і навіть під узбецьким Ravon. Подібне свідчить про чималу довіру до корейських марок з боку шанованих світових виробників.

Резюмуючи наше міні-дослідження на тему чим хороші корейські автомобілі, можна сказати, що їхній козир – в надійності, простоті, багатстві оснащення і одночасно в демократичності. “Корейці” роблять доступними широкому колу споживачів багато з того, що пропонують європейські і японські бренди за куди більші гроші.

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