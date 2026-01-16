Авто, з якого сміялися 20 років тому, може знову стати актуальним

Легендарний і водночас суперечливий FIAT Multipla може отримати непрямого наступника. У Stellantis підтверджують: у планах концерну є новий автомобіль у форматі, близькому до класичного мінівена, пише Motor.es.

Що відомо зараз

Про можливе повернення ідеї Multipla розповів глобальний директор з маркетингу FIAT, Abarth і DS Olivier François. За його словами, бренд переживає непрості часи в Європі та потребує розширення модельного ряду — насамперед у сімейному сегменті, де FIAT колись був новатором.

Йдеться не про пряме відродження культової моделі з її впізнаваним «двоповерховим» дизайном, а про сучасний автомобіль з акцентом на простір, практичність і незвичні компоновочні рішення. Саме цими рисами свого часу й прославився Multipla.

Чому саме Multipla

FIAT Multipla першого покоління з’явився наприкінці 1990-х і одразу зламав усталені уявлення про сімейний автомобіль. Шість повноцінних місць у два ряди, рівна підлога, величезна площа скління та максимально раціональне використання простору зробили його унікальним навіть на тлі тодішніх мінівенів.

Зовнішність моделі багато років була об’єктом суперечок, жартів і мемів, але з часом Multipla отримав статус культового авто. Сьогодні його цінують за практичність, економічні дизельні мотори та сміливість інженерних рішень — те, чого часто бракує сучасним кросоверам.

Коли чекати новинку

У FIAT не приховують: якщо проєкт отримає «зелене світло», серійна модель з’явиться не раніше 2030 року. До цього часу бренд зосередиться на більш масових сегментах. Уже найближчим часом FIAT планує представити новий SUV класу C — конкурента Peugeot 3008, Opel Grandland та Citroën C5 Aircross.

Саме цей крок має зміцнити позиції марки на європейському ринку, де її частка наразі мінімальна. А ідея мінівена або просторого сімейного авто залишатиметься стратегічною ставкою на середньострокову перспективу.

Що це означає для бренду

Потенційне повернення ідеології Multipla — це сигнал, що FIAT готовий знову експериментувати й виходити за рамки звичних міських хетчбеків. У час, коли більшість автовиробників робить ставку на схожі між собою SUV, такий крок може стати шансом знову виділитися — так само, як це було понад 20 років тому.