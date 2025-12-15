Автодизайнер провідного бренду створив електричний Lexus за 24 години за допомогою штучного інтелекту

Антонін Коен, відомий в Instagram під ніком @space_sketch, нині працює дизайнером у Ford Europe в Кельні, пише Carscoops. До цього він був частиною команди Kia, де брав участь у розробці п’ятого покоління Sportage до рестайлінгу. Сам дизайнер зізнається, що спочатку ставився до штучного інтелекту скептично, однак його думка кардинально змінилася після глибшого знайомства з можливостями цих інструментів.

Читайте також: Які сучасні автомобілі відрізняються лише логотипами на решітці, а реально - клони інших моделей

За словами Коена, сучасні AI-платформи дозволяють швидко створювати фотореалістичні зображення з різних ракурсів, експериментувати з кольорами, матеріалами та середовищами та миттєво оцінювати концепцію без довгого та виснажливого процесу класичного рендерингу. Саме це він і вирішив перевірити на особистому проєкті, створеному у вільний час.

Відправною точкою стали два прості ескізи — передньої та задньої частини майбутнього електромобіля з логотипом Lexus. Далі дизайнер задав штучному інтелекту серію творчих підказок, і той згенерував повний набір високоякісних візуалізацій, які виглядають майже як офіційні фото концепт-кара.

Також цікаво: Case використав штучний інтелект для пошуку запчастин

У підсумку вийшов футуристичний тридверний електричний хетчбек з пропорціями, що поєднують риси суперкара та компактного міського автомобіля. Короткий ніс, круте лобове скло, низько посаджені світлодіодні фари та атлетичний передок формують агресивний і водночас елегантний образ. Збоку концепт вирізняється розширеними крилами, скульптурними повітрозабірниками та динамічним силуетом, який натякає на високі динамічні можливості.

Задня частина виглядає не менш ефектно: скляна кришка, вузькі світлодіодні ліхтарі та масивний дифузор з вуглецевого волокна додають концепту візуальної напруги. Сам дизайнер описує стиль автомобіля як “трохи роботизований”, з міцною та практичною задньою частиною і задніми стійками, які ніби утримують весь об’єм кузова.

Окремої уваги заслуговує рівень деталізації. Навіть досвідченому оку складно відрізнити ці AI-рендери від реальних фотографій. Світлові відблиски, текстури матеріалів і загальна композиція виглядають так, ніби автомобіль знімали професійні фотографи на реальній локації. Коен навіть створив серію “закулісних” зображень, де віртуальні люди готують концепт до уявної прес-зйомки.

Також цікаво: Карти Google отримають власний розум завдяки штучному інтелекту Google

Концепт особливо ефектно виглядає в яскравому помаранчевому кольорі з контрастним чорним дахом, стійками та колесами. На деяких зображеннях можна розгледіти й інтер’єр — з широкою цифровою панеллю приладів, похилою центральною консоллю та двома варіантами оформлення: мінімалістичним світлим салоном або більш текстурованим, з синьою оббивкою та дерев’яними вставками.

Попри те, що цей Lexus існує виключно в цифровому вигляді, проєкт яскраво демонструє, що штучний інтелект не замінює дизайнера, а підсилює його можливості. За правильного використання такі інструменти дозволяють зосередитися на творчості, а не на технічних дрібницях.

Читайте також: В Німеччині патрульний автомобіль зі штучним інтелектом щогодини штрафує тисячі порушників

Сам Коен підсумовує це просто: штучний інтелект дає змогу швидше втілювати ідеї та доносити їхню суть. А для молодих дизайнерів він радить не зациклюватися на ідеальній візуалізації, адже вирішальне значення завжди мають перші лінії та сама ідея, незалежно від того, якими інструментами вона створена.